New York Knicks : plus dangereux qu’on ne le pense ? Apéro TrashTalk

Après la défaite des Bucks le week-end dernier (#TrashTalkCurse), l’équipe qui possède la plus grande série de victoires en NBA actuellement est basée à New York. Neuf succès de suite pour les Knicks, forcément fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk.

Les Knicks sont-ils plus dangereux qu’on ne le pense ? Voilà la grande question de l’Apéro du jour. Une question légitime sachant que la bande de Tom Thibodeau n’a toujours pas perdu depuis le All-Star Break et qu’elle commence à se rapprocher sérieusement de la quatrième place de la Conférence Est (bilan de 39 victoires pour 27 défaites). Entre un Julius Randle exceptionnel, un Jalen Brunson en mode All-Star, un Immanuel Quickley qui cartonne et un Josh Hart invaincu avec le maillot des Knicks sur le dos, l’équipe de Big Apple fait vraiment du bruit, de quoi revoir potentiellement les ambitions à la hausse. Allez, Apéro !

