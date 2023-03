Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Celtics : 118-114 (stats)

– Celtics : 118-114 (stats) Pacers – Sixers : 143-147 (stats)

: 143-147 (stats) Pistons – Blazers : 104-110 (stats)

: 104-110 (stats) Heat – Hawks : 130-128 (stats)

– Hawks : 130-128 (stats) Nuggets – Raptors : 118-113 (stats)

– Raptors : 118-113 (stats) Kings – Pelicans : 123-108 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Kings, Blazers, Heat, Sixers : On commence notre tour avec les Kings qui ne comptent désormais qu’une défaite de plus que les Grizzlies au classement. Et si Sacramento devenait bientôt le dauphin de Denver ? Un peu plus bas, Portland a intégré la zone du play-in grâce à sa victoire et à la défaite des Pels. Côté Est du pays, le Heat remporte un match important face à un adversaire direct (Miami possède le tie breaker contre Atlanta) et Philadelphie se rapproche de Boston.

Mauvaise opération du jour – Celtics, Pelicans, Hawks, Raptors : Transition parfaite pour parler de nos amis Celtics, qui ont déjà perdu la tête de la Conférence et qui ne tarderont pas à perdre la deuxième place s’ils continuent de paumer des matchs. Dans la lutte pour le Play-in, les Pelicans, les Raptors et les Hawks ont perdu du terrain. Il va falloir batailler dur pour aller décrocher une place en Playoffs.

Les affiches de la nuit prochaine