Scoot Henderson, l’autre monstre de la Draft NBA 2023

On hallucine tellement avec Victor Wembanyama qu’on en oublierait presque qu’un autre monstre va débarquer en NBA dans quelques mois. Annoncé deuxième dans toutes les mock drafts, Scoot Henderson continue de faire rêver de nombreux GM à l’approche de la lottery. Petit coup de projecteur sur la saison du meneur du futur en NBA.

Numéro 2 unanime

Mettons notre chauvinisme de côté pendant deux minutes (oui, c’est possible) et penchons-nous un peu sur l’autre valeur sûre de cette Draft 2023. On pourrait mettre des guillemets ici, tant l’avenir des jeunes prospects est toujours surplombé d’un immense point d’interrogation, mais on va faire confiance à l’ensemble des scouts et à… Wemby lui-même.

« Si j’étais jamais né, je pense que Scoot Henderson mériterait d’être numéro 1 de la Draft » 💀💀💀 Victor dit les termes https://t.co/7yCQfWMvRd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 3, 2022

Mis de côté le trashtalking évident de cette déclaration, Scoot Henderson parvient tout de même à faire l’unanimité sur sa position à la prochaine Draft auprès de tous les spécialistes (journalistes, scouts, concurrents) et c’est assez rare pour être signalé. Sauf tremblement de terre, le nom de Sterling “Scoot” Henderson sera appelé juste après celui de Victor Wembanyama lors de la cérémonie au Barclays Center le 22 juin. Autrement dit, les équipes adeptes du tanking cette saison ont deux chances de repartir de la Loterie avec le smile jusqu’aux oreilles.

Déjà un pied en NBA

Tout comme son alter-égo français, Scoot ne découvre pas le monde professionnel cette année et offre donc plus de garanties qu’un joueur NCAA. Ses poils sous les bras ne poussent pas plus vite que les autres mais le point guard dispute sa deuxième saison avec la Ignite Team. À 17 ans, il était même devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la G League, la ligue de développement de la NBA. Outre le gain financier (il a signé un contrat d’un million de dollars sur deux ans), cet environnement lui permet de mieux se préparer en croisant des joueurs qui connaissent bien la Grande Ligue. Une progression qui se retrouve d’ailleurs dans ses stats :

Saison 2021-22 : 14,3 points à 44,7% au tir dont 21,6% de loin et 77,8% aux lancers, 4,3 assists, 4,9 rebonds, 1,6 interception et 0,2 contre en 27,9 minutes

14,3 points à 44,7% au tir dont 21,6% de loin et 77,8% aux lancers, 4,3 assists, 4,9 rebonds, 1,6 interception et 0,2 contre en 27,9 minutes Saison 2022-23 : 16,6 points à 43,6% au tir dont 27,3% de loin et 78% aux lancers, 6,6 assists, 5,1 rebonds, 1,1 interception et 0,6 contre en 30,3 minutes

Concrètement, Scoot Henderson devrait s’acclimater plus rapidement en NBA puisqu’il a déjà un pied dedans. Lors du All-Star Weekend, il faisait encore partie des joueurs de G League invités pour le Rising Stars Challenge (4 points, 2 passes et 2 interceptions en 12 minutes) après sa première participation en 2022. Un peu plus tard durant le week-end, il était aussi le chef d’équipe du NBA G League Next Up Game (une sorte de All-Star Game de Ligue 2), lors duquel il a brillé avec 19 points, 4 rebonds et 6 passes décisives devant de nombreux GM.

Une machine à highlights déjà ultra-complet

Dans un championnat aussi peu médiatisé que la G League, Scooty arrive quand même à faire parler de lui grâce à ses qualités. Souvent comparé à la version prime de Russell Westbrook (pas le vétéran surpayé qui vient d’être tradé par les Lakers), il squatte le haut des Top 10 d’une ligue qui ne manque pourtant pas d’athlètes. Son premier pas est rapide et puissant et il n’hésite pas à monter au tomar s’il trouve une brèche dans les défenses. On tient un bon client pour retapisser toutes les chambres d’adolescents du pays avec des posters bourrés de testostérone dès la prochaine rentrée. En défense aussi, il profite de sa détente pour aller contrer à hauteur de cercle et a un certain feeling pour les interceptions… qu’il se fait un régal d’aller conclure avec des gros dunks en contre-attaque.

SCOOT HENDERSON WITH THE FILTHIEST POSTER OF HIS YOUNG CAREER! 🤯😵‍💫 @gleagueignite He’s only 18 years old. pic.twitter.com/YtbTB1fUhq — NBA G League (@nbagleague) January 4, 2023

Un autre aspect du jeu de Henderson qui saute aux yeux cette année, c’est son sang froid et sa capacité à être clutch. Le 27 décembre contre les Clippers d’Ontario, c’est lui qui égalise à 0,4 seconde du buzzer pour aller en prolongation. Le 1er janvier face au Squadron de Birmingham (pas la ville anglaise) il va obtenir le and-one pour l’emporter sur la dernière possession. Contre les Capitanes de Mexico City le 10 janvier, il prend à nouveau ses responsabilités dans la dernière minute d’un match indécis avec le floater + la faute. Henderson aime la pression et les moments chauds et ça ne date d’ailleurs pas d’hier puisqu’il avait conclu son premier gros carton offensif au lycée (49 points) avec un game-winner en prolongation contre Miller Grove High School. Pas étonnant pour un jeune joueur qui cite Damian Lillard comme source d’inspiration.

SCOOT HENDERSON FOR THE WIN! With the game tied at 124, @thereal013 And-1 bucket with 4.5 seconds left gave @gleagueignite the lead and the victory. This is his second game-winner in the last three games! 🤯 pic.twitter.com/yObgTuFn79 — NBA G League (@nbagleague) January 1, 2023

Pour finir de lui dresser le portrait, Scoot Henderson a frôlé plusieurs fois le triple-double ces dernières semaines (ça c’est le côté Brodie). Polyvalent et bon playmaker, il fait notamment briller le Frenchie Sidy Cissoko au quotidien avec ses passes lasers. C’est surtout sur son tir extérieur qu’il va devoir travailler (on vous a dit qu’il portait le numéro 0 comme un certain Russell Westbrook ?) pour être une menace au-delà des 7 mètres 23. Collectivement, il n’arrive pas vraiment à porter le G League Ignite (9 victoires pour 15 défaites) ce qui devrait au moins lui laisser du temps pour réaliser plus de workouts avec des franchises NBA avant la Draft en fonction de la stratégie qu’il choisira. Il faudra aussi surveiller le caractère du garçon qui s’est fait éjecter la nuit dernière pour une embrouille avec Christian Koloko, un second tour de la Draft 2022 qui évolue avec les Raptors 905.

Christian Koloko getting into it with Scoot Henderson in the G League. 👀 pic.twitter.com/Zkeym5HIEh — THE SHIFT (@theshift_sports) March 7, 2023

Les 11 derniers matchs de Scoot Henderson

Il fait moins de bruit de notre côté de l’Atlantique car les performances d’un géant de 2,21m prennent de la place mais Scoot Henderson fait déjà l’unanimité auprès des observateurs. On ne parlera pas de once-in-a-generation player car il est né la mauvaise année mais le deuxième lot de la Draft 2023 va aussi faire des jaloux.