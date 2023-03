NBA Top 10 du jour : Donovan Mitchell a dérobé l’âme de Mike Muscala

Hello everybody tout le monde, c’est mardi… c’est bientôt le weekend ! Et quoi de mieux pour fêter ça qu’un petit top 10 NBA des familles ? Allez, c’est parti !

Trey Lyles est chaud et s’offre un buzzer beater… au troisième quart-temps.

Un autre buzzer beater, mais à la mi-temps cette fois. Tyrese Haliburton depuis le fond du parking façon Bulls hier !

Enorme dunk de Jaylen Brown en mode justicier masqué. Cleveland a tremblé (pas trop).

Trae Young – Clint Capela connexion, un featuring classique à Atlanta.

Saddiq Bey envoie un ÉNORME putback, faites gaffe à la violence.

Après Clint et Trae, ce sont Duncan Robinson et Victor Oladipo qui combinent pour un alley oop très bien timé.

Trois défenseurs ? Jeff Green s’en fout, c’est tomar ou rien.

Interception et moulin à vent en contre-attaque pour Jaden Ivey !

Brandon Ingram a pris la vie de Kevin Huerter sous le panier.

Donovan Mitchell a pris la vie de Mike Muscala, mais en plus violent que la ligne au dessus. Vraiment.