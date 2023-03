Si Victor Wembanyama sera évidemment la grande attraction de la prochaine Draft NBA, un autre Français tente de marquer les esprits en vue de la cérémonie de juin prochain. Ce gars-là, c’est Sidy Cissoko, qui cartonne avec le G League Ignite en ce moment.

On ne sait pas si c’est le parfum du dernier All-Star Weekend qui inspire Sidy Cissoko, mais en tout cas le Frenchie de 18 piges brille depuis son passage à Salt Lake City mi-février, où il avait été sélectionné pour participer au Rising Stars Challenge. Quatre matchs, quatre performances convaincantes, deux records personnels au scoring, et des highlights de malade comme celui juste en dessous.

SIDY CISSOKO HAD THE PLAY OF THE YEAR……ALMOST! 🤯😵‍💫 @gleagueignite

Block or charge? What do you think? @RexChapman pic.twitter.com/IUPpMTX3CK

— NBA G League (@nbagleague) February 28, 2023