Il n’y a pas qu’aux States où le mois de février est synonyme de All-Star Weekend. C’est également le cas à.. Taïwan, où l’ancienne star NBA Dwight Howard n’a pas manqué de faire le show ces derniers jours.

Évoluant aux Taoyuan Leopards depuis le mois de novembre 2022, Dwight kiffe sa life à Taïwan. Malgré les nombreuses défaites de son équipe (dernière de la ligue), l’ancien pivot du Magic lâche non seulement des stats qui rappellent son prime en NBA (25 points et 14 rebonds de moyenne), mais il a aussi profité du All-Star Weekend local pour obtenir le titre du MVP du All-Star Game avec une performance à 37 points, 13 rebonds, 8 passes et 2 interceptions.

En plus de ça, Dwight a participé au… concours à 3-points, car comme on le sait tous c’est un véritable tireur d’élite. La preuve en images.

Pour couronner le tout, Howard était également la principale attraction du concours de dunks. Mais cette fois-ci, celui que l’on surnommait Superman durant ses grandes années NBA n’a pas défoncé les arceaux (trop vieux pour ces conneries), il s’est plutôt fait dunker dessus par un dénommé Liu Chun Ting, 1m87 avec les chaussures.

Quelle vie !