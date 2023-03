Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de février.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# En apprenant que De’Aaron Fox n’était pas sélectionné au All-Star Game (avant d’être repêché pour blessure), Chimezie Metu son coéquipier était prêt à en découdre.

Sacramento, we riot. — Chimezie Metu™ (@Chimezie_Metu) February 3, 2023

“Sacramento, battons-nous !”

# Des nouvelles de notre Gérard national, qui a décidé de dire les termes.

Lol a lot of teams https://t.co/KcO8FxtVc2 — JR Smith (@TheRealJRSmith) February 2, 2023

“Qui bat ce 5 majeur ?”

“Beaucoup d’équipes.”

# Devin Booker préfère le Super Bowl loin de sa ville..

Can all y’all get out my city

I like it better quiet — Book (@DevinBook) February 12, 2023

“Pouvez-vous partir de ma ville? Je la préfère calme.”

# Super Bowl qui a d’ailleurs vu Patrick Mahomes triompher..

Congrats @PatrickMahomes‼️‼️ well deserved my brotha!!! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 13, 2023

“Bravo Patrick Mahomes ! C’est mérité mon frère.”

How bout those CHHHEEEIIIIIFFFSSSSSS !!!!!!!! — Ish Strongman Wainright 😁 (@Wainright24) February 13, 2023

“Que dire sur les Chiefs ?”

Pat Mahomes 1st ballot for suuuure — Josuélito (@J_Rich1) February 13, 2023

“Patrick Mahomes sera 1st ballot au Hall of Fame, obligé.”

The great Patty Mahomes — kuz (@kylekuzma) February 13, 2023

“Le grand Patrick Mahomes.”

Anotha one for Mahomes! /// — Trae Young (@TheTraeYoung) February 13, 2023

“Encore un pour Mahomes.”

SHOCK THE WORLD MAHOMES‼️ — Reggie Bullock (@ReggieBullock35) February 12, 2023

“Mahomes choque le monde entier.”

# KCP ne digère pas le fait de ne pas avoir été convié au concours de 3pts..

Guess my 45% isn’t enough!! 🤷🏾‍♂️ — Kentavious C.P (@CaldwellPope) February 14, 2023

“Visiblement, 45% à 3 points, ce n’est pas assez.”

# Giannis s’est bien ambiancé au concours de dunks qui a tenu toutes ses promesses.

Slam Dunk went CRAZY!!! pic.twitter.com/yezQJOiMrH — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 19, 2023

“Le concours de dunks était fou.”

# Mo Bamba aussi.

Dunk contest already 75x better than last year🔥😂 #NBAAllStar — Mo Bamba (@TheRealMoBamba) February 19, 2023

“Le concours de dunks est environ 75 fois meilleur que celui de l’an dernier.”

# Un retour de karma pour Jayson Tatum ?.

Lol this what I get for fouling Bron https://t.co/Tn4lXNJDCE — Jayson Tatum (@jaytatum0) February 28, 2023