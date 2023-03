15. C’est le nombre de victoires consécutives des Milwaukee Bucks, qui n’ont pas perdu le moindre match depuis le… 21 janvier dernier. C’est tout simplement la meilleure série de la saison, et quelque chose nous dit que les champions 2021 ne vont pas s’arrêter là.

Pour la première fois depuis bien longtemps, les Boston Celtics ne sont plus premiers de la Conférence Est à l’heure de ces lignes. La place de numéro 1 appartient désormais à Milwaukee, qui affiche le meilleur bilan de toute la NBA sous l’impulsion de cette formidable série de 15 succès de suite. Jetons désormais un œil au calendrier pour voir jusqu’où les Bucks peuvent potentiellement grimper :

Les 10 prochains matchs des Bucks

Lorsqu’on analyse la liste des prochains adversaires de Milwaukee, on se dit qu’il y a vraiment moyen d’atteindre la barre symbolique des 20 victoires de suite : Orlando deux fois, Washington en déplacement, Brooklyn et les Sixers à la maison, franchement c’est jouable même s’il y a deux back-to-backs dans le lot (la nuit prochaine et lors du week-end à venir). Ce ne sera pas une mince affaire non plus de battre Joel Embiid et ses copains mais Philadelphie peine à relancer la machine depuis All-Star Break. Alors clairement on préfère miser sur Milwaukee, d’autant plus que Giannis Antetokounmpo a réactivé le mode rouleau compresseur (33 points et 15 rebonds en 28 minutes hier) et que le roster est quasiment au complet.

Seulement cinq équipes dans l’histoire ont réussi à remporter 20 matchs de suite en l’espace d’une saison : les mythiques Lakers de 1972 (33 victoires de suite), le Heat de 2013 (27), les Warriors de 2016 (24), les Rockets de 2008 (22) et les Bucks de 1971 (20). La bande de Giannis va-t-elle bientôt intégrer ce club très fermé ? En tout cas elle en est capable. Si la barre des 20 est atteinte dans dix jours, la série sera ensuite mise à rude épreuve puisqu’un road-trip bien épicé sur la Côte Ouest attend Milwaukee à la mi-mars : Golden State le 11, puis un back-to-back à Sacramento / Phoenix le 13 et 14.

Invaincus durant tout le mois de février, les Bucks n’ont besoin que de quatre victoires pour battre leur très belle série de la saison 2019-20 (18 victoires de suite), et cinq pour égaler le record all-time de la franchise (20 en 1971). Qui peut les arrêter ?