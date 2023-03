Coupé par les Bulls, Goran Dragic quitte Chicago et rejoint la liste des joueurs disponibles sur le marché des agents libres. Bien que sur le déclin, certaines équipes en course pour les Playoffs pourraient tout de même s’intéresser au meneur de 36 ans.

Ainsi s’en va le Dragon de Slovénie. Goran Dragic aura passé une demi-saison au Bulls avant de se faire couper, quelques jours après la signature de Pat Beverley. C’est ce que nous a appris l’insider Marc Stein la nuit dernière, ajoutant que son départ avant le 1er mars le rend éligible pour les Playoffs.

The Bulls have waived Goran Dragic, making him playoff-eligible with his next team.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 28, 2023