La nuit dernière, un nouveau chapitre s’est ouvert chez les Hawks avec le premier match (et une première défaite) du coach Quin Snyder sur le banc d’Atlanta. Un nouveau chapitre dans lequel Trae Young sera attendu au tournant, lui qui connaît son troisième entraîneur en cinq ans et dont la réputation est loin d’être au beau fixe à l’heure de ces lignes.

Trae Young est-il coachable ? Trae Young est-il un coach killer ? Y’a-t-il un problème Trae Young à Atlanta ?

Voilà le genre de questions qui ont tendance à entourer Ice Trae depuis que Nate McMillan a été viré par les Faucons lors du All-Star Break. Dans les faits, McMillan est le deuxième coach après Lloyd Pierce à prendre la porte chez les Hawks dans l’ère Trae Young, qui a débuté en 2018 avec la draft du meneur. Deux coachs virés en cinq ans, ça fait beaucoup, d’autant plus qu’à chaque fois des tensions entre Young et le coach en place ont fait la une de l’actu du côté d’Atlanta. Le leadership de Trae au sein du vestiaire continue également d’être pointé du doigt, lui qui s’est illustré d’une bien mauvaise manière au mois de décembre en faisant l’impasse sur un match des Hawks après un incident verbal avec Nate McMillan.

Que la réputation de Trae Young soit pleinement justifiée ou non, que les questions le concernant soient totalement légitimes ou pas, une chose est certaine : avec l‘arrivée du nouveau coach Quin Snyder, c’est l’heure de vérité pour la superstar des Hawks.

Quin Snyder est aujourd’hui l’un des entraîneurs les plus respectés en NBA, et était considéré avant son arrivée à Atlanta comme le meilleur coach disponible sur le marché. Il sort de huit saisons à Utah, huit saisons où il a réussi à faire du Jazz l’une des équipes les plus solides de la Conférence Ouest : six participations en Playoffs, trois séries gagnées, trois saisons à plus de 50 victoires et même une campagne 2020-21 avec le meilleur bilan de toute la NBA. Certes, la franchise de Salt Lake City n’a jamais réussi à franchir le cap des demi-finales de conférence sous Snyder, mais le travail réalisé par ce dernier pour construire une véritable culture de franchise et monter un projet cohérent est largement reconnu à travers la Grande Ligue.

C’est justement ce dont les Hawks ont besoin aujourd’hui, eux qui manquent de cohésion collective et dont le talent présent dans l’effectif n’a d’égal que la suffisance démontrée soir après soir. Ils ont ainsi décidé de se jeter sur Snyder en lui offrant un contrat de cinq saisons à plus de 8 millions de dollars à l’année. Un investissement conséquent pour un coach et qui prouve que Quin est le nouvel homme fort à la barre, ce qui nous fait forcément tourner le regard vers Trae Young.

“En recrutant Quin Snyder aujourd’hui, les Hawks ne veulent pas uniquement sauver la saison actuelle, ils veulent aussi permettre à Snyder de mettre en place son programme, son style de jeu, ses principes et ses standards, et il n’y a rien de plus important dans ce processus que sa relation avec Trae Young.”

Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, la relation entre Snyder et Ice Trae est au cœur du nouveau projet Hawks et sera surveillée de près, en particulier du point de vue de Young. L’ancien entraîneur du Jazz a montré avec le All-Star Donovan Mitchell à Utah sa capacité à prendre un jeune joueur sous son aile pour l’aider à maximiser son potentiel… si celui-ci veut bien se laisser coacher. L’arrière de Cleveland, qui a tout récemment croisé la route de Young lors d’un match opposant Atlanta aux Cavaliers, a d’ailleurs glissé à l’oreille de ce dernier : “Quin va te pousser, mais tu vas vouloir te battre pour lui”. Mais Trae Young est-il prêt et suffisamment mature pour qu’une relation solide puisse se construire avec son nouveau coach ?

L’avenir répondra assez vite à cette question.

Si la réponse est oui, les Hawks pourraient bientôt redevenir un outsider vraiment sérieux au sein de la Conférence Est. Il y a le talent et le potentiel pour réussir, et il ne faut pas oublier qu’Atlanta a réussi à faire une Finale de Conférence il y a à peine deux ans sous l’impulsion d’un grand Ice Trae.

Si la réponse est non, la mauvaise réputation actuelle de Trae Young ne sera que confortée, et dans ce cas-là c’est bien vers la sortie que la star d’Atlanta pourrait se diriger…

L’arrivée de Quin Snyder sur le banc des Hawks amène un vrai vent d’optimisme à Atlanta, et Trae Young semble excité à l’idée de jouer pour l’ancien entraîneur d’Utah. Mais ces bonnes vibes devront se confirmer sur la durée avec la construction d’une relation solide entre le coach et sa star pour permettre aux Faucons d’atteindre leur plein potentiel. Et à ce petit jeu-là, c’est surtout Ice Trae qui a des choses à prouver.