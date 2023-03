Cette saison, les Nuggets n’ont pas perdu un seul match lorsque Nikola Jokic était en triple-double (24-0). Sur les 100 réalisés par le Joker en carrière, Denver présente même un bilan de 82 succès ! Une stat impressionnante qui donne du crédit au légendaire 3×10. Le triple-double est-il sous-estimé dans l’obtention des victoires ?

Lorsque Russell Westbrook a débuté sa razzia de triple-doubles, beaucoup ont critiqué l’accomplissement individuel au détriment du collectif. Brodie fait ses gros chiffres mais le Thunder ne passe même pas un tour en Playoffs. Et depuis, on a parfois l’impression que le triple-double est vu comme un accomplissement personnel et rien d’autre. Ok l’équipe a paumé mais j’ai fait mon 18-10-10 alors j’ai fait mon match. Cela se vérifie-t-il en chiffres ? C’est la question qui va nous animer aujourd’hui, en regardant les pourcentages de victoires des joueurs ayant réalisé le plus de triple-doubles dans l’histoire de la NBA.

Russell Westbrook

Triple-doubles réalisés : 198

Victoires : 145 (73,2%)

Le roi du triple-double, tout simplement. Considéré par certains comme un stat padder, c’est-à-dire un joueur amoureux de la feuille de stats et des chiffres, Russell Westbrook a quand même un pourcentage de wins plutôt très positif. Certes, il n’est pas dans la tranche haute par rapport à d’autres candidats que l’on verra ensuite mais avec 73% de victoires en plantant un triple-double, Brodie prouve que son apport est souvent bénéfique à son équipe. La meilleure réponse à ceux qui le critiquent.

Oscar Robertson

Triple-doubles réalisés : 181

Victoires : 131 (72,3%)

Oscar Robertson mesdames et messieurs ou Big O pour les nostalgiques des années 60-70. Celui qui a longtemps régné sur ce classement présente lui aussi un pourcentage de wins très honorable, la plupart de ses triple-doubles ayant été réalisés durant son prime aux Royals de Cincinnati, les ancêtres des Kings. Là encore, accomplissement individuel ne jure pas avec succès collectif.

Magic Johnson

Triple-doubles réalisés : 138

Victoires : 108 (78,2%)

Le meilleur meneur de l’histoire de la NBA : Magic Johnson. Star de l’époque Showtime des Lakers, aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy (ça aide aussi pour gagner des matchs, ne nous mentons pas), Magic présente (spoiler) le meilleur pourcentage de wins du Top 5 mais il ne fait malgré tout pas partie de la crème de la crème en matière de ratio TD / wins. (à voir plus bas)

Jason Kidd

Triple-doubles réalisés : 107

Victoires : 76 (71%)

Tiens, celui qu’on appelait Mr Triple-double est notre dernier de classe. Bon, ok, l’écart avec les autres n’est pas immense et ça reste un pourcentage très intéressant pour le meneur Hall of Famer mais quand même une petite surprise de voir J-Kidd derrière d’autres garçons de ce classement.

LeBron James

Triple-doubles réalisés : 106

Victoires : 81 (76,4%)

On finit le Top 5 avec le King et il se place en deuxième position derrière Magic Johnson en termes d’efficacité. Un chiffre qui peut évidemment évoluer car le temps ne semble pas avoir d’impact sur le niveau de jeu du cyborg des Lakers, même si les bobos ont tendance à le ralentir un peu ces dernières saisons.

Joueurs avec le meilleur pourcentage de victoires (au moins 30 triple-doubles réalisés)

1. Draymond Green (!) : 97% (31 triple-doubles pour 30 victoires)

2. Wilt Chamberlain : 88,4% (78 triple-doubles pour 69 victoires)

3. Giannis Antetokounmpo : 87,5% (32 triple-doubles pour 28 victoires)

4. Larry Bird : 85% (59 triple-doubles pour 50 victoires)

5. Nikola Jokic : 82% (100 triple-doubles pour 82 victoires)

Joueurs avec le plus faible pourcentage de victoires (au moins 30 triple-doubles réalisés)

1. Fat Lever : 63% (27 victoires en 43 triple-doubles)

2. Rajon Rondo : 66% (21 victoires en 32 triple-doubles)

3. Luka Doncic : 70% (39 victoires en 56 triple-doubles)

Source stats : StatMuse