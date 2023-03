Toujours en quête de nouvelles solutions pour améliorer les matchs, la NBA réfléchit à modifier certaines règles pour la saison 2023-24. Petit focus sur les idées du moment.

On le sait, Adam Silver est friand de nouveauté et il n’hésite jamais à faire des tests. Le Play-in Tournament ? Intégré au calendrier et définitivement adopté. La règle du challenge ? Un bon moyen de montrer aux arbitres qu’ils n’ont pas les yeux en face des trous. Selon Eric Pincus de Bleacher Report, de nouvelles idées viennent de sortir des bureaux de la direction et elles pourraient être bientôt mises en application.

The NBA has been testing the Target Score for G League overtimes this season (and fourth quarters at the Showcase in Vegas). It could make its way to the NBA, but more likely just for OT to limit broadcast time and reduce spikes in player minutes: https://t.co/cNyG42DHvJ

