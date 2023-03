Will Barton vient de s’engager pour le reste de la saison avec les Raptors. Un ajout qui vient directement renforcer le banc des Dinos, toujours en quête d’une place en Playoffs.

C’est donc au Canada que Will Barton a décidé de s’installer. Après avoir été libéré par les Wizards, l’arrière s’est engagé avec les Raptors pour le reste de la saison, nous apprend Adrian Wojnarowski d’ESPN. Un timing intéressant pour ces derniers, qui pourront l’utiliser pendant les Playoffs, le joueur ayant été coupé avant le 1er mars.

ESPN Sources: Free agent G Will Barton is signing with the Toronto Raptors. After completing buyout with Wizards, Barton will join Toronto and be eligible for a playoff roster. He’s played in 29 career postseason games with Nuggets and Blazers.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 28, 2023