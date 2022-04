En NBA, il y a parfois des défaites qui font plus mal que d’autres. Dernier exemple en date ? Celle des Raptors face aux Sixers lors du Game 1 la nuit dernière. Car non seulement les Dinos ont pris cher, mais ils ont en plus perdu beaucoup de monde. Scottie Barnes, Gary Trent Jr. et Thaddeus Young devraient tous rater le deuxième match à Philadelphie lundi.

Il y a encore un jour, les fans des Raptors avaient de quoi être hypés. Une superbe fin de saison, un retour en Playoffs, des vrais espoirs de mettre en difficulté les Sixers lors du premier tour… bref ça se frottait les moufles dans le grand nord. Et puis il y a eu ce Game 1 à Philly, symbolisée par le show Tyrese Maxey mais aussi une accumulation de vilains bobos qui tombent au pire moment. Premier homme à rejoindre l’infirmerie : Thaddeus Young. Le vétéran a été victime d’une blessure au pouce en première mi-temps et n’a plus vu le terrain par la suite. Deuxième victime, et ça fait beaucoup plus mal encore : Scottie Barnes. Le potentiel Rookie de l’Année a crié très fort quand Joel Embiid lui a involontairement écrabouillé la cheville, et a été obligé de rejoindre les vestiaires avec l’aide de ses camarades. Verdict confirmé par l’IRM de ce dimanche, on part sur une bonne entorse de la cheville. Et comme si ça ne suffisait pas, Gary Trent Jr. a lui joué ce Game 1 en étant malade (pas de COVID, mais malade quand même) et ça c’est vu. Y’a pas tout le monde qui est capable de lâcher un Flu Game version MJ et la mauvaise nouvelle (enfin une de plus), c’est que lui et ses deux copains du dessus devraient maintenant rater le Game 2.

Thad Young blessé

Scottie Barnes blessé

Fred VanVleet 6 fautes

Chris Boucher 6 fautes Kyrie Irving déguisé en Tyrese Maxey.

Blowout de 20 points Soirée cauchemar sur ce game 1 pour les Raptors. — Alex TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) April 17, 2022

C’est effectivement ce qu’a déclaré l’insider d’ESPN Tim Bontemps. Thaddeus Young, Scottie Barnes et Gary Trent Jr. sont aujourd’hui considérés comme « doubtful » pour la rencontre de demain à Philly. Dans le jargon, « doubtful » représente presque un forfait officieux, il est donc difficile d’imaginer l’un des trois fouler le parquet des Sixers dans le Game 2. Et sans ces gars-là, il est encore plus difficile d’imaginer Toronto revenir à égalité dans la série. Certes, les hommes de Nick Nurse ont prouvé à maintes reprises que la résilience faisait partie de leurs grandes qualités, mais quand vous perdez des joueurs du calibre de Barnes et Trent Jr., la résilience ne suffit pas toujours. En face, il y a Joel Embiid, il y a James Harden, et il y a un Tyrese Maxey déjà en feu. Les Sixers ne vont pas se priver pour enfoncer les Dinos et ça pourrait être assez violent après le coup de massue reçu par Toronto ce week-end.

La série pouvait difficilement plus mal commencer pour les Raptors. Une grosse défaite, des blessures, et des absences à prévoir pour au moins la prochaine rencontre. Quand on vous dit que tout peut aller très vite en NBA, en voilà une nouvelle preuve. Et malheureusement, parfois, c’est pas dans le bon sens…

