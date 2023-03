Facile vainqueurs des Rockets cette nuit, les Nuggets ont encore pu compter sur un Nikola Jokic en triple-double. Le Joker a atteint le cap symbolique des 100 triple-doubles en carrière. Il devient le sixième joueur de l’histoire à réaliser cet exploit.

14 points, 11 rebonds, 10 passes en 28 minutes. Nikola Jokic n’a pas eu à forcer son talent pour aider les Nuggets à se débarrasser d’une équipe de Houston qui n’en finit plus de perdre. Qui dit triple-double pour Jojo dit forcément victoire pour Denver. Enfin, c’est la règle cette saison. 24 triple-doubles et… 24 victoires pour la franchise des Rocheuses. Ce trois fois dix là aura quand même une saveur un peu particulière car il s’agit du centième en carrière pour le Joker. Il rejoint ainsi Russell Westbrook, Oscar Robertson, Jason Kidd, Magic Johnson et LeBron James au sein du club des centenaires du triple-double.

Congrats to Nikola Jokic of the @nuggets for becoming the 6th player in NBA history to reach 100 career triple-doubles! pic.twitter.com/ZVx7B4sOWE

— NBA (@NBA) March 1, 2023