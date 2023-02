Coupé par Washington, Will Barton quitte la capitale et rejoint la liste des joueurs disponibles sur le marché des buyout. Le bonhomme est un peu sur le déclin, mais certaines équipes pourraient quand même se montrer intéressées par l’arrière, qui s’est souvent imposé comme une option très solide en sortie de banc.

Depuis quelques jours, une autre course a commencé : après l’extatique Trade Deadline 2023, les contenders au trophée Larry O’Brien (et les Bulls) ont l’occasion de renforcer leur effectif jusqu’au premier mars. Passé cette date, le marché des buyout sera fermé. Cette nuit, un autre nom s’est ajouté à la liste des joueurs disponibles : il s’agit de Will Barton, récemment coupé par les Wizards, comme rapporté par Adrian Wojnarowski de ESPN.

Washington Wizards guard Will Barton has completed a contract buyout ahead of the March 1 deadline to become eligible to join a playoff roster on a new team, sources tell ESPN. Barton will become a free agent once he clears waivers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

Une décision logique, étant donné la situation contractuelle de l’arrière, qui allait, de toute manière, être agent libre non restreint cet été. 40 rencontres disputées cette saison pour “seulement” 20 minutes par soir, et des moyennes à 7,7 points et 3 rebonds. Des statistiques bien en dessous de ce que Will The Thrill avait l’habitude de produire à Denver. Rien que la saison précédente, il enregistrait 15 unités par match en 30 minutes de jeu, et était considéré comme l’un des meilleurs atouts des Nuggets en sortie de banc.

Malgré cette baisse de régime, Will Barton pourrait intéresser certains contenders qui voient en l’arrière une option intéressante pour leur second unit. Il rejoint ainsi la liste des prétendants à un nouveau contrat NBA. À ses côtés, on retrouve des noms bien célèbres : Serge Ibaka, Carmelo Anthony, John Wall, LaMarcus Aldridge, Hassan Whiteside ou encore Michael Carter-Williams.

With approximately one-third of NBA teams still with an available roster spot, free agents include: Serge Ibaka, John Wall, LaMarcus Aldridge, Will Barton, Stanley Johnson, Wayne Ellington, Tyler Johnson, Sterling Brown, Hassan Whiteside, David Nwabe, Michael Carter-Williams. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2023

Mais passés les souvenirs émouvants d’un Madison Square Garden en feu, ou de quadruple-double en saison rookie, l’heure n’est plus à la nostalgie de 2013 mais bien au pragmatisme et à la recherche de joueurs qui pourraient impacter positivement les résultats d’une équipe, pour le bien de tous. Dans cette catégorie, Will Barton est incontestablement le favori sur le marché des buyout. Encore plus après la signature de Patrick Beverley aux Bulls.