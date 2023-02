Échangé par les Lakers à la trade deadline, Pat Beverley a visiblement envie de se venger de son ancienne franchise. Désormais à Chicago, le pitbull espère profiter des deux confrontations à venir entre Bulls et Lakers pour éliminer L.A. de la course aux Playoffs.

La vengeance est un plat qui se mange froid selon certains mais Pat Beverley préfère sa bouffe bien chaude visiblement. Tradé par les Lakers au Magic au moment de la deadline, puis libéré par Orlando pour rejoindre Chicago, le meneur a visiblement des comptes à régler avec les Angelinos. Au cours de son podcast hier, The Pat Bev Podcast with Rone, le natif de Chicago n’a pas pu s’empêcher de relever le hasard du calendrier, à savoir deux matchs contre les Lakers pour Chicago d’ici la fin de saison. (26 et 29 mars pour être précis)

“Je veux les éliminer de la course aux Playoffs. On doit aller aux Playoffs, alors excusez-nous.”

Comme d’hab, on peut compter sur Pat Beverley dès qu’il s’agit de balancer une phrase croustillante. Son séjour aux Lakers n’aura pas marqué les esprits (6,4 points, 3,1 rebonds, 2,6 passes en 27 minutes) mais le bulldog a bien l’intention de faire payer les Purple and Gold en les empêchant de rejoindre la postseason. Treizièmes à l’Ouest avec 27 victoires pour 32 défaites, les Lakers n’ont pas beaucoup de jokers sur cette fin de saison s’ils veulent rejoindre les Playoffs.

Autant dire qu’une double défaite contre Chicago serait un sacré coup dur vu le reste du calendrier de la bande à LeBron James (encore deux matchs contre Phoenix, Memphis, Dallas, sans oublier un petit derby de L.A. contre les Clippers). Attention quand même à ne pas en faire trop (comme souvent) pour Pat Beverley car les Bulls ne sont eux non plus pas d’une situation très confortable. Seulement onzièmes à l’Est, la franchise de l’Illinois reste sur six défaites de rang et elle ne pourra pas compter sur le retour de Lonzo Ball pour améliorer la situation. Pas évident.

Pat Beverley a deux objectifs pour sa fin de saison : qualifier les Bulls pour les Playoffs et empêcher les Lakers d’y arriver. En voilà un qui n’a visiblement pas kiffé son (deuxième) séjour à Hollywood.

Source texte : The Pat Bev Podcast with Rone