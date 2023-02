Mo Bamba, le pivot du Magic, 6è choix de la Draft 2018, a été envoyé chez les Lakers pour tenter de faire enfin décoller sa carrière. En échange, le Magic reçoit Patrick Beverley, un second tour de Draft et un appareil photo d’occasion (en tout cas pour l’instant).

Le Magic a finalement perdu patience avec Mo Bamba qui n’arrivait décidément pas à hausser son niveau de jeu alors qu’il est dans sa cinquième saison dans la ligue. N’arrivant pas à chiper la place de pivot titulaire à Wendell Carter Jr., le grand pote de Sheck Wes, toujours suspendu actuellement suite à son échange de gnons avec Austin Rivers, part à Los Angeles pour apporter de l’envergure et de la défense chez les pourpre et or, qui doivent prier très fort pour que le natif de New York montre enfin toute l’étendue de son potentiel.

The Los Angeles Lakers are trading Patrick Beverley to the Orlando Magic for center Mo Bamba, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Du côté du Magic, Patrick Beverley aurait pu apporter de la défense et de la gueule à une équipe qui peine à sortir des profondeurs du classement à l’Est, mais il devrait probablement être coupé par sa future ex franchise. L’histoire ne dit pas s’il venait avec sa collection d’appareils photos, mais elle dit d’ores et déjà qu’il venait avec son bagoût et son lot d’embrouilles dans une équipe sans trop d’histoires. Numériquement, ça pouvait tomber sous le sens étant donné la propension qu’ont les Markelle Fultz ou Jalen Suggs à enchaîner les pépins physiques. Le second tour de draft envoyé par les Lakers pourrait en tout cas servir lors d’un éventuel trade, mais nous n’en sommes pas encore là. Reste maintenant à voir ce que le Magic va faire de Patrick Beverley.

Un trade mineur mais qui pourrait bien répondre aux besoins des deux équipes. Les Lakers récupèrent un vrai potentiel à l’intérieur et qui ne demande qu’à éclore, et le Magic récupère un vieux grognard capable d’assurer à la mène en cas de pépins et même plus encore (c’est faux, il sera très probablement coupé).