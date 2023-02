Les Clippers sont en feu sur cette Trade Deadline ! En quête d’un pivot, la franchise a mis la main sur Mason Plumlee en provenance des Hornets. Reggie Jackson est envoyé en Caroline du Nord.

Y’a pas que les Lakers qui s’activent à L.A., les Clippers font aussi chauffer la machine à trade. L’équipe avait deux objectifs sur cette deadline. D’abord, booster le backcourt. Eric Gordon et Bones Hyland sont venus apporter leurs pierres à l’édifice. Après, il fallait trouver un bon back-up pour Ivica Zubac dans la raquette, quelqu’un de plus fiable qu’un Moses Brown. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, c’est chose faite avec l’acquisition de Mason Plumlee ! Le pivot débarque en Californie contre Reggie Jackson et un pick du second tour.

Clippers are sending Reggie Jackson to Charlotte in the deal, source tells ESPN. https://t.co/tIh0QdCcX3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Source: The Clippers are sending a 2028 second-round pick to Charlotte, in addition to Reggie Jackson, as part of the deal to receive Mason Plumlee. — Andrew Greif (@AndrewGreif) February 9, 2023

Pour les Clippers, on comble donc un nouveau besoin avec un intérieur capable d’apporter des rebonds et de la défense en relai de Zubac, un garçon pour les tâches ingrates dans la peinture. Il aura fallu sacrifier Reggie Jackson dans l’opération. Le meneur, qui avait magnifiquement rebondi à L.A. après une fin de parcours bof à Detroit était devenu l’un des chouchous des fans en assurant le leadership pendant l’absence de Kawhi Leonard et Paul George. Cette saison, il était clairement dans le dur et les Clippers souhaitaient du changement à la mène. Mister Goggles va donc rejoindre les Hornets et il sera intéressant de voir ce qu’il y fait.

En fin de contrat cet été, Reggie (32 ans et bientôt 33) n’incarne pas vraiment l’avenir. On imagine que la direction était surtout intéressée par le pick, même du second tour. Maintenant, quel intérêt de conserver Jackson dans l’effectif ? Ça sent le possible buyout pour le laisser rejoindre un contender dans les prochaines semaines et c’est confirmé par Shams. Une équipe de Playoffs en quête d’un peu d’expérience et de scoring pour son banc se laissera sûrement tenter.

The Charlotte Hornets and guard Reggie Jackson are likely to agree to a contract buyout, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jackson will be among top point guards on the open market and will prioritize contending. Hornets set to play younger players down stretch. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Mason Plumlee aux Clippers pour renforcer la raquette, Reggie Jackson aux Hornets pour renforcer la réserve de picks de Charlotte. Bon petit deal pour tout le monde ?

Source texte : Adrian Wojnarowski / Andrew Greif