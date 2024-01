Défaits une seule fois chez eux cette saison jusqu’à cette nuit, il y a huit jours face aux champions en titre de Denver, les Celtics ont de nouveau connu la défaite au TD Garden face aux Clippers. Et cette fois-ci c’est une vraie défaite, dans les grandes largeurs. Les Clippers ? Pfiou, c’est du sérieux.

Cette nuit on a compris pourquoi les Clippers restaient sur cinq succès de rang, sur huit victoires en neuf matchs, treize sur les quinze dernières rencontres.

Cette nuit on a compris pourquoi les Clippers n’étaient plus qu’à quelques victoires de posséder le meilleur bilan de la Conférence Ouest.

Et cette nuit, on a compris que les Clippers étaient l’équipe la plus en forme de toute la NBA en 2024.

Boston était souverain en son royaume (20-1), les Celtics avaient même collé un 145-108 à ces mêmes Clippers le 23 décembre. Sauf que le 23 décembre il n’y avait pas de Kawhi côté californien, sauf que c’est bien Kawhi qui fait la pluie et le très beau temps à Los Angeles. Cette nuit le MVP des Finales 2014 et 2019 a collé un petit 26/7/2/2/2 tout tranquille, et il a carry des Clippers qui se sont littéralement essuyé les groles sur les locaux. Une bonne grosse trempe des familles, un écart de 19 points au final mais un ressenti dans les 35.

Jayson Tatum a été terriblement seul et a logiquement paru frustré tout au long de la soirée, une frustration que l’on comprend illico pesto quand on voit les stats du cinq majeur des Celtics… 5/37 pour le carré magique Horford – White – Brown – Holiday dont un efficace 0/13 pour Al et Derrick, non, dans ces conditions on ne remporte pas un match de basket, forteresse ou pas forteresse, et surtout pas face à Mason Plumlee et sa bande. La fin de la phrase c’est pour achever les fans des C’s, qui ont largement droit au bonheur cette saison alors un petit coup de jus de temps en temps ça ne fait pas de mal.

Victoire 115-96 des Clippers, James Harden est content car personne ne parle de son adresse dans ce match, et les Clippers vont tranquillement pouvoir armer en direction des Wolves et du Thunder. Objectif première place à l’Ouest avant le All-Star Weekend ?