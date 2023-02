Oh le très gros coup de la part des Clippers, qui réussissent à chiper Bones Hyland à Denver pour venir mettre un bon gros coup de TNT dans leur second unit ! Les Voiliers cherchaient un nouveau meneur de jeu, ils l’ont trouvé !

On en parlait quelques jours plus tôt, rien ne semblait indiquer que les Nuggets et “Bones” allaient continuer dans la même direction, et on en a eu la confirmation aujourd’hui. Nah’Shon Lee Hyland de son vrai nom est envoyé à Los Angeles, et ce sont les Clippers qui ont raflé la mise pour deux seconds tours de Draft. Une aubaine pour un joueur avec un potentiel offensif certain, mais qui ne semblait plus vraiment être en odeur de sainteté dans les rocheuses après avoir réclamé plus de temps de jeu et de responsabilités. Il les aura peut-être, mais pas dans le Colorado

The Nuggets are trading Bones Hyland to the Clippers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Bones Hyland va prendre un nouveau départ dans la cité des anges, et sera l’une des principales armes venant du banc des Clippers, il va apporter ses points à tous les coups, mais il va aussi beaucoup en encaisser. En effet, le bougre n’est pas connu pour être un véritable chien de garde, mais ce n’est pas forcément ce qui lui sera demandé. Par ailleurs, il n’a que 22 ans et est toujours dans son contrat rookie, ce qui représente un pari sur l’avenir à moindres frais, pour l’instant… Ce trade sonne également le glas de l’aventure de John Wall chez les Voiliers, qui part pour sa part à… Houston, mdr, alors que Luke Kennard quitte lui aussi Los Angeles mais direction Memphis.

L’arrivée de Bones Hyland aux Clippers va donner une nouvelle impulsion à la franchise qui est dans le bon wagon de cette très relevée Conférence Ouest et qui se donne donc les moyens pour y rester. Du côté de Denver, on se déleste d’un élément qui aurait été très cher à prolonger, et qui souhaitait peut-être changer d’air.