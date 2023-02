Allez, la trade deadline, c’est parti ! Les transferts s’enchaînent, et c’est Matisse Thybulle qui doit faire ses valises en direction de Portland, échangé par les Sixers dans le cadre d’une affaire à trois franchises entre Philly, les Blazers et les Hornets. Jolie affaire pour la bande de Joel Embiid !

On enchaîne ! Cité comme l’une des principales monnaies d’échange des Sixers jusqu’à 21h, Matisse Thybulle est utilisé pour récupérer un intéressant Jalen McDaniels en provenance de Charlotte. Gros défenseur, Thybulle était pourtant pointé du doigt en Pennsylvanie pour son apport offensif très léger. Sa valeur marchande n’en restait pour le moins pas négligeable, et certaines équipes s’étaient déjà positionnées sur l’ailier pour apporter de la dureté à l’heure de défendre le panier. Il file donc à Rip City, pour épauler Damian Lillard. Le move est bon, Matisse peut trouver son second souffle à l’Ouest.

The Trail Blazers are acquiring the 76ers’ Matisse Thybulle as a part of a three-way with Charlotte, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Pour Charlotte, l’objectif s’appelle Victor Wembanyama. Et des joueurs qui sont un peu trop forts au basketball, c’est pas bon pour faire venir Vicky. Jalen McDaniels en faisait partie, et avec une fin de contrat à l’été, ses services costauds en défense ainsi que son apport intéressant en attaque – 10,7 points de moyenne cette saison – les Sixers ne s’engagent pas énormément non plus. Si ça ne marche pas ? Bon, on échangera et ça vaudra toujours son pesant de cacahuètes.

La contrepartie des Blazers n’est pas encore connue en détail, mais il y a fort à parier que le premier tour de Draft des Knicks récupéré ce matin dans le cadre du deal entre Josh Hart et Cam Reddish est inclus dans le transfert. L’opération est plutôt positive pour tout le monde, alors c’est le bonheur. La soirée est loin d’être terminée pour ces trois équipes, et plus particulièrement Charlotte, qui devrait encore refourguer pas mal d’éléments d’ici 21h.

Sources : Adrian Wojnarowski, ESPN