Acquis dans le trade de Kevin Durant ce matin, Mikal Bridges faisait part d’intérêt un peu partout dans la ligue. Mais les Nets sont catégoriques : ils ne veulent pas se séparer de l’ailier ce soir.

Transféré aujourd’hui aux Nets, le nom de Mikal Bridges a cependant pas mal circulé à quelques heures de la Trade Deadline. Le blockbuster trade de ce matin de Kevin Durant aux Suns n’est pas encore officiel, mais Jake Fischer de Yahoo Sports indique que les Nets ont pris leur décision : pas question de renvoyer Mikal Bridges autre part, on compte sur lui.

Message envoyé par le front office des Nets : Mikal Bridges on le garde. Soit pour vraiment le garder (ce que je crois), soit pour faire gonfler les offres au buzzer (ce qui est envisageable). Brooklyn a tenu fortement à obtenir Mikal principalement en échange de KD. https://t.co/J1fcNLoUAx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 9, 2023

Coup de bluff ou vraie envie de construire autour de lui, mais il paraît donc compliqué de voir Bedford-Stuyvesant trouver un deal adéquat à deux heures et demi du buzzer. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 26 ans correspond à la timeline actuelle de Brooklyn. Actuellement 5è à l’Est (32-22), les Nets sont encore en course pour accrocher un spot en Playoffs ou au play-in et pourraient (devraient) continuer avec leur roster actuel. Cam Thomas, Cam Johnson, Mikal Bridges, avec Spencer Dinwiddie ou Nic Claxton, c’est pas horrible tout ça, et ça peut même continuer à gagner des matchs et finir la saison correctement.

Joueur two-way par excellence, défenseur elite, titulaire indiscutable et ultra-important à Phoenix, Bridges reste une très belle acquisition pour Brooklyn. Depuis son arrivée dans la Grande Ligue, MB n’a cessé de progresser (17,2 points de moyenne cette saison, sa plus haute moyenne en carrière) et devrait s’intégrer rapidement dans le système de Jacque Vaughn. Alors quel est le plan initial pour la franchise de l’autre côté du pont ? Il semblerait que ce soir de garder l’ami Mikal jusqu’à la fin de saison… avant d’aviser cet été ?

Source texte : NBA, Yahoo Sports, Basketball Reference,