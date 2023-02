Et un champion de retour dans son ancienne maison ! Gary Payton II est envoyé à Golden State par les Blazers, où il retrouvera la joyeuse bande avec laquelle il a remporté le titre NBA la saison passée. Un move bien intéressant du côté des Warriors, qui renforcent leur effectif avec un garçon qui connaît déjà très bien l’endroit.

Si Gary Payton II avait été un grand joueur de football, le quotidien français de sport le plus connu aurait certainement titré “Il revient !”. Bon, on déconne mais dans l’idée, ce transfert a tout d’une bonne pioche pour les Warriors. Un élément qui a vécu un titre avec la franchise, qui connaît le système de jeu sur le bout des doigts. D’une grande importance pour tenir défensivement les gros joueurs des Celtics, c’est d’ailleurs peut-être à Boston que ce trade donne le plus de mots de têtes, mauvais souvenirs vous connaissez.

The Blazers are trading Gary Payton II to the Warriors for five second round picks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023