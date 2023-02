Arrivé à Minneapolis dans un trade à 3 hier soir, Mike Conley apportera son expérience à la mène chez les Wolves. L’expérience D’Angelo Russell a pris fin, on tente autre chose à Minny.

Avant la folie de ce soir (et de ce matin…) nous avions eu droit hier à un gros trade à 3 franchises entre les Wolves, les Lakers et le Jazz. Russell Westbrook a rejoint Utah mais ne devrait pas y rester, D’Angelo Russell retourne aux Lakers et Mike Conley remplace ce dernier dans le Minnesota. Un jeu de chaises musicales… qui pourrait s’avérer utile aux Wolves.

En effet, les Loups obtiennent un joueur accompli et référencé en la personne de Mike Conley. All-Star en 2021 (oui oui on vous assure), le meneur de 35 ans n’est certes plus le même qu’il y a 10 ans mais devrait toujours apporter expérience, sérénité et playmaking, différent d’un D’Angelo Russell un peu plus scoreur et un peu moins dans la gestion. Symbole de l’époque Grit and Grind à Memphis, Conley est en effet un pur gestionnaire, ce dont Minny manquait terriblement ces derniers temps/

Mike Conley à Minnesota pourquoi pas, potentielle upgrade vis à vis de Russell même si la saison de D-Lo est vraiment très solide, pourcentages de zinzin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 8, 2023

Mountain Mike va également retrouver Rudy Gobert après avoir déjà évolué avec lui dans l’Utah. De quoi permettre au Français, ainsi qu’à Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, d’être davantage impliqué et servi en attaque. Le pivot français a d’ailleurs exprimé sa satisfaction de retrouver le meneur avec qui il a joué trois ans.

“Je suis excité, j’adore Mike (Conley). J’adore sa manière de jouer, il rend ses coéquipiers meilleurs. J’adore son professionnalisme. Il joue pour gagner, est très altruiste et humble. En plus, je l’apprécie en tant que personne.

Tim Connelly et son management ont donc décidé de mettre fin à l’expérience D’Angelo Russell. Si D-Lo était performant sur le terrain, surtout cette saison, le meneur aurait pu prétendre à un gros contrat cet été, chose que refusait d’offrir la franchise des Grands Lacs. D-Lo, qui tourne a quasiment 18 points et 6,2 passes par matchs (à 46,5% au tir) fait une saison correcte, ces derniers temps le meneur montait même en puissance avec notamment des matchs à 30, 29 et 25 points… mais ses derniers Playoffs restent sans aucun doute en travers de la gorge à tout le monde dans le Minnesota. Russell était en effet passé complètement à côté de sa postseason face aux Grizzlies, et c’est peut-être bien cette incapacité à se sublimer au bon moment qui lui a finalement coûté sa place.

Les Lakers récupèrent un joueur qui semble plus compatible avec LeBron et Anthony Davis, les Wolves attirent un meneur qui leur conviendrait mieux que D’Angelo Russell, tout ça a tout du trade gagnant-gagnant mais comme d’hab, la seule vérité restera celle du terrain, une phrase élue expression la plus claquée de l’année mais on fait ce qu’on veut.

Source texte : NBA, The Athletic, Basketball Reference