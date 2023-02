Ils étaient annoncés comme l’un des principaux animateurs de la trade deadline 2023 en NBA, mais il n’en fut rien. Les Raptors n’ont quasiment pas bougé et conservent leur ossature pour la fin de saison. Pour le meilleur ou pour le pire ?

Hormis Pascal Siakam et Scottie Barnes, l’intégralité de l’effectif de Toronto était susceptible de faire ses valises d’un instant à l’autre. Vu la saison en cours à Toronto, actuel 10ème à l’Est avec 26 victoires pour 30 défaites, on a hésité à fracasser le bouton “reconstruction” dans le bureau de Masai Ujiri afin de repartir d’une page blanche et balancer une saison pas compromise non plus, mais pas si bien embarquée que ça. Les sollicitations autour de Fred VanVleet, OG Anunoby ou encore Gary Trent Jr. étaient nombreuses, mais finalement, aucun de ces joueurs ne quittera le Canada à l’issue de cette trade deadline. Le seul renfort de la deuxième partie de saison se nomme Jakob Poeltl, ancien de la maison, qui a montré de belles choses dans le marasme des Spurs mais qui ne suffira probablement pas à faire décoller les Raptors. Ce n’est pas forcément faute d’avoir essayé, mais le front-office des Raptors n’a visiblement pas été assez convaincant au moment de conclure les négociations.

The Toronto Raptors wanted Terance Mann in a deal for Fred VanVleet, but the Clippers refused, per @ZachLowe_NBA (h/t @TopBallCoverage ) pic.twitter.com/anIhuJzbzg — NBACentral (@TheNBACentral) February 9, 2023

The Raptors wanted Jonathan Kuminga, others and picks for OG Anunoby, per @CjHolmes22 pic.twitter.com/CvsZrw5HBB — NBACentral (@TheNBACentral) February 9, 2023

Des demandes trop élevées pour ses joueurs, voilà à quoi s’est probablement heurté Masai Ujiri lors de cette journée de tractations. Mais pas que, car les prétendants ne manquaient pas pour les joueurs des Raptors. OG Anunoby était ciblé par les Warriors mais également par les Grizzlies, qui voyaient en lui leur défenseur attitré. Fred VanVleet intéressait les Clippers qui avaient besoin d’un meneur sachant attaquer, et Gary Trent Jr. aurait également pu renforcer une équipe en quête de renforts sur son banc. Du côté de Toronto, on cherchait des jeunes éléments pour reconstruire tout doucement et pourquoi pas y associer Victor Wembanyama ou Scoot Henderson sur un malentendu, mais rien de tout ça n’est arrivé. L’ossature de la franchise est donc intacte, mais le cul entre deux chaises aussi. Tout balancer en attendant la Draft au risque de se retrouver avec un choix en deçà des attentes ? Tenter d’accrocher une place en Playoffs avant de se faire démembrer au premier tour par un contender de l’Est ? La position est assez bâtarde, cette deadline l’était également.

C’est un pari osé qu’on fait les Raptors lors de cette NBA trade deadline 2023. Ne quasiment pas changer les choses dans une saison dans le beau ventre mou de la NBA est risqué, mais Masai Ujiri sait peut-être ce qu’il fait. Rendez-vous en avril pour y voir, déjà, un peu plus clair.