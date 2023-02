Oh la belle Shams Bomb ! Trade à trois entre les Clippers, les Rockets et les Grizzlies en ces dernières minutes de la soirée, avec notamment Eric Gordon qui quitte (enfin) Houston.

Les trades s’enchaînaient à quelques minutes de la fermeture de la Trade Deadline, et cette fois-ci c’est Shams Charania qui a balancé une grosse info : Eric Gordon retourne aux Clippers, Luke Kennard rejoint les Grizzlies, John Wall et Danny Green rejoignent les Rockets.

The Houston Rockets are finalizing deal to send Eric Gordon to the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

The Houston Rockets are acquiring John Wall in three-team deal with the Grizzlies and Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Eric Gordon quitte les Rockets et rejoint les Clippers, franchise où il a été drafté en 1967 2008. EG traînait dans le bourbier des Rockets et souhaitait voir ailleurs : il est servi puisqu’il rejoint un contender. Shooteur référencé, Gordon tourne encore cette saison à 13,1 points à 34,7% longue distance. À 35 ans, E-Money s’offre un dernier défi et part en quête d’une bague de champion. Mais pour faire “matcher” les salaires, la deuxième franchise de L.A. sacrifie Luke Kennard qui part… aux Grizzlies.

Les Oursons étaient à la recherche d’un ailier, ils l’ont trouvé. Kennard rejoint le Tennessee avec la ferme intention d’apporter son spacing à Ja Morant et compagnie car le numéro 5 shoote à 44,7% du parking et c’est très, très, très correct. Et enfin, les Rockets récupèrent Danny Green et John Wall, qui retourne dans le Texas un an après l’avoir quitté mais qui ne devrait pas être conservé. Un pick swap protégé 1-9 atterrit également à H-Town.

Décision étrange du management de Houston et de Rafael Stone qui ne récupèrent pas grand-chose, à voir désormais si les Fusées seront actives sur le marché des buyout.

Source texte : NBA, The Athletic, Basketball Reference