La trade deadline en NBA, c’est aussi des transferts dont la majorité se fout. Celui-ci fait peut-être partie de cette catégorie, avec Josh Richardson qui part chez les Pelicans et Devonte’ Graham qui fait le chemin inverse en direction des Spurs.

Josh Richardson est un homme heureux, il quitte les Spurs, englués au fond du classement de la désormais très relevée Conférence Ouest, pour rejoindre les Pelicans, déjà bien mieux embarqués dans la course aux Playoffs. J-Rich rêvait de cette opportunité, elle s’offre désormais à lui, alors qu’il jouait principalement les mentors depuis son arrivée à San Antonio.

L’ancien du Heat sortira probablement du banc et offre une vraie polyvalence à Willie Green. De la défense, du scoring et de la polyvalence, tels sont les ingrédients du nouveau joueur des Pels, qui se frottent les mains d’avoir récupéré l’un des joueurs les plus convoités de la deadline.

The Pelicans are trading Devonte’ Graham and four second-round picks to San Antonio, sources said. https://t.co/4DegECWtKW — Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2023

Devonte’ Graham, quant à lui, est peut-être le grand perdant de ce trade. Il se plaisait bien à la Nouvelle Orléans, mais malheureusement, business is business et le pétard ambulant a été prié de faire ses valises, direction le Texas et Fort Alamo pour l’apostrophe le plus mal placé de l’histoire de la NBA.

Graham va retrouver un rôle qui était le sien il fut un temps : balancer des points dans le vide et perdre des matchs en étant l’une des principales options offensives de son équipe. Quatre choix de Draft au second tour partent également en direction de San Antonio, puisque ça semble être la mode de bazarder une masse de deuxièmes tours de Draft actuellement. L’inflation ne touche pas que l’essence.

Source : Shams Charania, ESPN