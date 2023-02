Au lendemain d’un premier échange d’amabilités entre l’affreux Dillon Brooks et Donovan Mitchell, Mo Bamba a jugé bon de réveiller une nuit endormie par la linéarité de ses matchs NBA. Zou, Austin Rivers trop proche du banc du Magic autour duquel a uriné l’intérieur en début de saison, et deuxième zou, cours magistral sur la notion de respect du territoire.

T’as des bottes, mon pote, elles me bottent,

Je parie que c’est des santiags,

Viens faire un tour dans le terrain vague,

Je vais t’apprendre un jeu rigolo,

A grands coups de chaînes de vélo,

Je te fais tes bottes à la baston…

C’est dingue comme quelqu’un a foutu un truc pas frais dans la bouffe NBA. Dillon Brooks et Dono Mitchell expulsés jeudi soir, cinq joueurs du Magic – Wolves invités à prendre la porte le lendemain. En déclencheur de cette nouvelle rixe, une balade d’Austin Rivers juste devant le banc d’Orlando : « juste devant » était visiblement trop près. Ni une, Mo Bamba se lève – mais pas pour entrer en jeu – et distribue les salades de phalanges au fils de coach. L’arrière des Wolves recule, encaisse, et est sur le point de prendre la raclée de sa vie quand surgit Jalen Suggs : plaquage héroïque du sophomore d’Orlando sur l’adversaire pour le sauver de la dérouillée. Le combat se terminera au sol, c’est “mieux” comme ça. La mêlée fait finalement son boulot de mêlée et cinq joueurs sont expulsés : Mo Bamba, Austin Rivers, Jaden McDaniels, Taurean Prince et… Jalen Suggs ? La vie, cette sale race.

Moi je lui ai dit, laisse bétooooon…

Ce qu’on a aimé ? La story Instagram de Mo Bamba avant même que la rencontre ne prenne fin, parfait symbole d’un match dont tout le monde se carrait. Mais aussi les fabuleux restes de Jalen Suggs dans la peau d’un joueur de foot US. Sans son plaquage sur Austin Rivers, quelles vilaines proportions aurait pu prendre le combat debout ? Un grand de 2m13 qui voit rouge, on préfère que ça se joue à la grécoromaine plutôt qu’à l’anglaise. Geste érudit donc que ce plaquage au sol. Puisse d’ailleurs la NBA à tête reposée, juger de cette intentionnalité et ne pas suspendre Jalen Suggs pour walou. Mo Bamba ? Arf pour le coup, on espère qu’il ne comptait pas sur les deux ou trois prochaines rencontres pour lancer sa carrière.

Y m’a filé une beigne,

Je lui ai filé une torgnole,

Y m’a filé une châtaigne,

Je lui ai filé mes grolles.