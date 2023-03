Les Grizzlies sont dans la tourmente depuis quelques jours notamment à cause de l’affaire Ja Morant. Pour rappel, le meneur s’est filmé en live sur Instagram, pistolet à la main. Seulement, Shams Charania nous apprend que 24h avant Steven Adams venait de demander du sérieux en déplacement. Niveau timing, on est parfait.

Elle n’a échappé à personne, l’affaire Ja Morant est le sujet brûlant du moment. La jeune star s’est montré tout fier dans un strip club avec un flingue à la main. Niveau move, le contre de Superman à deux mains contre les Lakers l’an dernier était mieux. La NBA et la police du Colorado enquêtent actuellement.

Mais d’autres infos tombent du côté des journalistes. Justement, Shams Charania nous apprend que Steven Adams avait demandé un player meeting only, comprenez une réunion seulement entre les 17 joueurs du roster. Durant cette réunion, le pivot d’expérience a élevé la voix pour demander du sérieux et de la rigueur en déplacement. Et c’est vrai que Memphis a dû mal cette saison à l’extérieur avec un bilan de 12-20. Vu sa carrure, quand Steven parle on l’écoute… sauf Ja Morant qui littéralement quelques heures après ce speech sortait tard la nuit, en strip club, et montrait un gun en live sur Instagram.

Reporting on @TheRally for the latest surrounding Grizzlies star Ja Morant – and details on a recent players-only meeting where a veteran pushed for better discipline on the road: pic.twitter.com/ICXC6YlrXF — Shams Charania (@ShamsCharania) March 6, 2023

Personne n’était avec Steven Adams quand il appris la triste nouvelle, mais le facepalm a dû être violent. Son discours avait pour but de remobiliser les troupes, pas les désunir de la sorte. Mais il est trop tard. Les faits sont là, Ja Morant est mis à l’écart indéfiniment, au moins jusqu’à temps que les enquêtes soient terminées.

Les Grizzlies vont devoir faire sans lui dans une conférence ouest ultra serrée. Et les Kings sont revenus à 0.5 matchs de leur seconde place. En cas de défaite cette nuit contre les Lakers, en plus d’être troisième, Memphis devra faire attention aux Suns à seulement deux victoires du podium. Une situation critique dans le Tennessee, mais il sera intéressant de voir comment l’équipe va gérer ça que ce soit le coach, Taylor Jenkins, ou les derniers cadres de l’équipes tels que Desmond Bane, Jaren Jackson Jr ou Dillon Brooks lorsqu’il ne prend pas de technique.

Steven Adams, en tant que rare vétéran des Grizzlies, a rassemblé tous ses soldats pour le sprint final de la régulière sauf un, le meilleur. On a déjà vu Memphis très bien se débrouiller sans leur franchise player par le passé. Et si le collectif avec les joueurs restants reste solide, les Oursons devraient continuer d’être une équipe embêtante pour la concurrence.

Source texte : Sports Illustrated