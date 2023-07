L’info avait déjà fuité depuis un moment mais elle est désormais officielle : les Nets et les Cavs disputeront un match de saison régulière à Paris en janvier 2024. Le Paris Game is back !

Après le passage des Bulls et des Pistons cette saison, on aura encore le droit à une dose de NBA en janvier prochain à Paris. La Ligue a officialisé aujourd’hui la rencontre entre les Nets et les Cavs du côté de la capitale française. Pas de grosse surprise sur l’affiche car les noms des deux équipes avaient déjà été communiqués mais on a enfin une date à entourer sur le calendrier. Le Paris Game aura donc lieu le 11 janvier 2024 à l’Accor Arena.

The NBA today announced that The NBA Paris Game 2024 will feature the Brooklyn Nets and the Cleveland Cavaliers playing the league’s third regular-season game in Paris at the Accor Arena on Thursday, Jan. 11, 2024.

More details ⬇️ https://t.co/2cnrw1Apdi

— NBA Communications (@NBAPR) July 19, 2023

Il s’agit de la troisième édition du Paris Game après celle de 2020 (Bucks – Hornets) et 2022 (Bulls – Pistons). La petite différence cette année c’est qu’on n’aura pas de Français en tenue sur le terrain. Pas de Nico Batum cette fois ni de Killian Hayes pour les fans tricolores mais quelques noms bien réputés comme Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley ou encore Mikal Bridges voire Ben Simmons. Aucune date n’a été communiquée s’agissant de l’ouverture de la billetterie pour l’événement. Autant dire qu’on a déjà hâte d’y être.

