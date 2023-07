Chaque année, la Summer League représente la première vraie opportunité pour les rookies de se montrer. C’était l’objectif pour le Frenchie Bilal Coulibaly, sélectionné en 7e choix de la Draft NBA 2023. Objectif accompli au vu des perfs solides du nouveau joueur des Wizards à Las Vegas.

Si les yeux étaient rivés avant tout sur le phénomène français Victor Wembanyama, on avait également à cœur d’observer son ancien coéquipier des Mets Bilal Coulibaly. Et on n’a pas été déçus.

En l’espace de quatre matchs avec les Wizards, Bilal a non seulement sorti quelques gros highlights à travers notamment ses capacités de contreur, mais il a surtout montré une belle solidité défensive tout en montant en puissance en attaque avec 19 points lors de sa dernière apparition. De quoi être relativement satisfait par ses performances.

“Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé” a déclaré Coulibaly via NBC Sports Washington. “Je voulais montrer mes capacités des deux côtés du terrain, et c’est ce que j’ai fait. Je suis plutôt satisfait de ma Summer League, même si j’aurais pu être meilleur.”

Perfectionniste, Bilal espérait peut-être peser un peu plus en attaque, surtout au vu de la manière avec laquelle il a conclu sa Summer League. L’attaque, en particulier le shoot et le scoring, voici le principal chantier dans le développement de Coulibaly, qui possède déjà une belle assise défensive, de grosses qualités athlétiques et de la maturité dans son jeu. On a vu certaines de ses limites actuelles sur le plan offensif à Las Vegas, mais on peut compter sur le copain de Wemby pour bosser dur afin de combler ses points faibles.

Bilal Coulibaly at Summer League, got better each game 📈

9p-4r

11p-5r

10p-6r-4a-3b-2s

19p-4r-3a-4b pic.twitter.com/3F0IkPhgnA

— Neil Dalal (@NeilDalal96) July 16, 2023

Au cours des prochaines semaines, Bilal Coulibaly voudra se servir de l’expérience de la Summer League pour mettre en place un vrai plan de bataille à l’entraînement. L’objectif ? Arriver au training camp des Wizards, en septembre, avec la meilleure préparation possible. Car ensuite, il le sait, le niveau va très clairement monter d’un cran.

“Je sais qu’au début, ça sera différent, il va falloir que je m’habitue. Mais je dois rester moi-même et ça ira. Ça s’est bien passé jusqu’ici.” – Bilal Coulibaly

Les performances de Bilal Coulibaly à la Summer League

vs Indiana : 9 points, 4 rebonds et 1 contre à 4/13 au tir

vs Boston : 11 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre à 5/11 au tir

vs San Antonio : 10 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres à 3/8 au tir

vs Oklahoma City : 19 points, 4 rebonds, 3 passes et 4 contres à 5/10 au tir

Stats globales : 4 matchs, 30,5 minutes de jeu, 12,3 points, 4,8 rebonds, 2 passes, 2,3 contres, 2,5 pertes de balle, 40,5% au tir (18,2% à 3-points) et 68,4% aux lancers-francs.

Les highlights de Bilal Coulibaly à Vegas

Source texte : NBC Sports Washington