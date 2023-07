Sélectionné en 3e position de la Draft 2023 par les Blazers, Scoot Henderson est l’un des phénomènes de sa cuvée. Meneur ultra-athlétique et explosif, il se destine à être une superstar et l’un des meilleurs joueurs à son poste. Du côté de Portland, il est aussi annoncé comme la relève de Damian Lillard, légende absolue de la franchise. Pour répondre à toutes ces attentes, il pourra compter sur un entourage idéal pour son profil.

Durant ses deux années au sein de l’équipe Ignite en G-League, Scoot Henderson a évolué aux côtés de deux anciens meneurs NBA. Le premier est son ancien coach Jason Hart, qui a disputé neuf saisons et 341 matchs dans la Grande Ligue. Si sa carrière n’a jamais réellement décollé, il a accumulé suffisamment d’expérience pour transmettre à Scoot un savoir non négligeable. Il a ainsi passé beaucoup de temps avec son prodige sur les parquets, mais aussi en dehors pour lui transmettre toute son expérience sur la vie de basketteur professionnel.

“[Jason Hart] est mon premier vétéran. Et il m’a tellement appris, pas seulement sur le terrain, mais juste sur la vie. Comment être une bonne personne, ne jamais rien prendre pour acquis. Des choses simples comme ça. […] Mais c’est un apport énorme de la part de quelqu’un dont je peux apprendre, quelqu’un qui a déjà été dans ma position.” Scoot Henderson sur Jason Hart (via The Athletic)

Hart a aussi beaucoup apporté à Scoot d’un point de vue basket en le challengeant sans cesse pour le pousser à dépasser ses limites. Il l’a notamment encouragé à devenir un leader vocal, ce qu’a fait le jeune meneur lors de sa deuxième saison en G-League.

“Pendant son année 2, il était un vétéran. C’est un rôle où il faut parler […] parce que c’est ce qu’on attend dans un vestiaire NBA de la part d’un joueur drafté haut. Cette année, il était un leader.” – Jason Hart au sujet de Scoot Henderson (via The Athletic)

L’entraîneur n’est pas le seul homme d’expérience qui a aidé Henderson à grandir avant son arrivée en NBA. Son coéquipier Pooh Jeter, fort d’une carrière longue de 17 saisons, l’a lui aussi beaucoup accompagné dans son développement. Pour Scoot, c’était “incroyable” d’avoir un teammate de 20 ans de plus que lui avec qui il se sent à l’aise et a une bonne relation. Ce lien est tellement important pour lui que les Blazers ont décidé d’engager Jeter dans leur coaching staff afin qu’il continue de mentorer leur pépite.

Pooh Jeter, 17 ans de carrière entre la NBA, G League, l’Europe et l’Asie, rejoint Portland en tant qu’assistant GM de l’équipe de G League et Player Development Coach.

Il a joué ces deux dernières années avec l’Ignite (G League) et un certain… Scoot Henderson pic.twitter.com/XXtAARLT3k

— Blazers France (@BlazersFr) June 7, 2023

À Portland, Scoot pourra compter sur deux autres anciens meneurs NBA, à commencer par l’entraîneur principal Chauncey Billups, qui a lui aussi été drafté en 3e position (en 1997). Mais Billups a connu un début de carrière difficile marquée par de nombreux transferts et des difficultés à s’imposer dans une équipe. Et le coach ne veut pas que sa pépite connaisse le même sort que lui :

“C’est personnel pour moi. Parce que je me souviens avoir été à sa place, troisième pick de draft. Les attentes. Je veux donner à Scoot ce dont j’avais besoin à ce moment là. […] J’ai galéré très tôt, ce que je ne vois pas lui arriver. Il va progresser beaucoup plus vite que moi. Mais je sais de quoi j’avais besoin, et je vais être cela pour lui.” – Chauncey Billups sur Scoot Henderson (via The Athletic)

Champion NBA et MVP des Finales en 2004 avec Detroit, “Mr. Big Shot” a réalisé une très belle carrière en NBA. Scoot aimerait l’imiter – et même le dépasser – mais il sait que rien n’est facile dans cette Ligue et qu’il aura besoin d’aide pour réussir.

“Dis moi [ce qu’il faut me dire], peu importe si j’ai envie de l’entendre ou pas. Je suis à l’écoute. […] J’ai beaucoup à apprendre de lui, peut-être sur le reste de ma carrière, mais surtout pour mes premières années. Je vais le solliciter autant que je peux.” – Scoot Henderson à propos de son nouveau coach (via The Athletic)

Enfin, le jeune meneur bénéficiera du soutien de Scott Brooks, assistant de Billups chez les Blazers. Si le bonhomme est plus souvent mentionné comme une vanne que comme une référence de coaching, il a lui aussi beaucoup à apprendre à Henderson. Il a notamment entraîné l’un de ses joueurs préférés, Russell Westbrook, à qui il le compare déjà.

“J’ai vu Russell [Wesbtrook] pendant les premières années de sa carrière. Je l’ai observé lui et son éthique de travail. Et juste en deux semaines autour de Scoot [Henderson], je vois tellement de similitudes. […] Il n’y a aucun non-sens dans son travail.” – Scott Brooks (via The Athletic)

Quatre anciens meneurs NBA, ça fait du beau monde pour entourer Scoot Henderson. Et en plus il a travaillé aux côtés de Stephen Curry cet été, avec qui il possède également une relation. Une chose est sûre, le pick 3 de la dernière Draft ne manquera pas d’attention, de conseil et d’aide pour réussir ses débuts dans la Grande Ligue. Toutes les conditions semblent réunies, alors on monte à bord du train Scoot qui va déjà à 200 à l’heure !

Source texte : The Athletic

Steph and Scoot in the gym together

(via @thereal013 / YT) pic.twitter.com/nKZIOSUszn

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 7, 2023