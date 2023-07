J.J. Redick pourrait être le remplaçant de Jeff Van Gundy sur ESPN dès la reprise du championnat NBA. Personnage de plus en plus important du paysage médiatique NBA depuis sa fin de carrière, l’ancien sniper semble tenir la corde pour reprendre ce poste vacant.

On annonçait hier dans la matinée que l’ancien coach des Sixers Doc Rivers était pisté pour rejoindre l’équipe d’ESPN. Ce matin c’est une autre figure de la Ligue qui est évoquée : J.J. Redick. D’après Front Office Sports, il est favori pour succéder à Jeff Van Gundy, récemment viré par la chaîne.

J.J. Redick has emerged as a top contender to join ESPN’s lead NBA broadcast team, sources tell FOS.

Redick, Doris Burke, Richard Jefferson and Doc Rivers are all in play to succeed Jeff Van Gundy.@MMcCarthyREV’s story » https://t.co/Hi5HWpufqr pic.twitter.com/lMC5CUp0FH

— Front Office Sports (@FOS) July 18, 2023

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Redick s’est rapidement implanté dans le paysage médiatique de la NBA en proposant un podcast, “The Old Man and The Three“, sur lequel il invite régulièrement de grands joueurs de la Ligue. Rapidement, sa notoriété et la qualité de ses contenus liés à son expérience en tant que joueur attirent un public assez large. Sa chaîne Youtube flirte avec le million d’abonnés. ESPN a vite flairé le bon filon et l’invite assez souvent sur les plateaux TV (notamment sur l’émission First Take) en tant que consultant extérieur, mais aussi en tant que commentateur sur quelques matchs.

J.J. Redick est convaincant et dans l’air du temps. Il pourrait constituer le profil parfait pour remplacer Jeff Van Gundy. Après 16 ans à tenir le micro, JVG laisse derrière lui un costume assez large qu’il faudra assumer. Néanmoins Redick semble avoir bien compris la mécanique des médias NBA aux US et pourrait logiquement s’imposer comme un choix opportun pour la chaîne. Il reste cependant en concurrence avec Doc Rivers, Doris Burke et Richard Jefferson.

__________

Source texte : Front Office Sports