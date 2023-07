Doc Rivers du banc des Sixers… aux micros d’ESPN ?

Doc Rivers pourrait quitter les bancs pour se retrouver de l’autre côté de l’écran et commenter les matchs NBA sur ESPN. L’ancien coach des Sixers pourrait alors constituer un nouveau trio avec Doris Burke et Mike Breen après que Jeff Van Gundy ait été remercié par la chaîne.

On avait quitté Doc Rivers et les Sixers à la mi-mai après une (énième) élimination prématurée en Playoffs, après un match 7 perdu face aux Celtics. Philly menait pourtant 3-2 face à Boston mais n’a pas su conclure (ou a eu peur de gagner) pour rallier les finales de conférence. Le Doc en a fait les frais et a été remercié dans la foulée, remplacé par Nick Nurse. Une nouvelle déception pour le coach de 61 ans qui n’arrive décidément pas à remporter une deuxième bague en tant que coach après celle obtenue en 2008 avec Boston, justement.

Doc Rivers pourrait alors se tourner vers ses premières amourettes de jeunesse, à savoir… commentateur et analyste. En effet, avant de démarrer sa carrière sur les bancs de la NBA, Doc Rivers a été consultant chez ABC pendant une année (en 2003) avant d’être embauché chez les C’s. L’histoire pourrait donc se répéter, cette fois-ci chez ESPN.

En effet, il n’y a pas que dans les franchises NBA que la valse des transferts fait rage. Dans le monde du journalisme aussi les licenciements et recrutements sont nombreux. Après les arrivées de Ségolène Royal à Touche Pas à Mon Poste et de Laurent Ruquier chez BFM TV, l’arrivée de Doc Rivers chez ESPN pourrait ainsi constituer l’un des gros mouvements de l’été dans le petit monde télévisuel. Chez ESPN, les deux cadors Doris Burke et Mike Breen sont reconduits par la chaîne star quand Jeff Van Gundy a pour sa part été remercié après 16 ans de bons et loyaux services. Doc Rivers, qui visiblement souhaitait un peu s’éloigner des ardoises et des velledas, semble, selon Chad Finn du Boston Globe, tenir la corde pour constituer à la reprise du championnat un trio inédit avec ses deux comparses.

ESPN’s potential top broadcasting team for NBA games next season:

Mike Breen

Doc Rivers

Doris Burke

(Via @GlobeChadFinn ) pic.twitter.com/UIgAA3RJj6

— NBACentral (@TheNBACentral) July 17, 2023

Le nom de Mark Jackson revient aussi de temps à autre pour remplacer Van Gundy, reste à attendre l’officialisation de la chaîne américaine pour voir si oui ou non, Doc Rivers pourra enfin être sûr d’atteindre les finales NBA dans sa nouvelle écurie. Oups.

Source : Boston Globe / Chad Finn.