Soir de Game 7 ! Les Celtics et les Sixers jouaient leur survie au coeur d’un TD Garden complètement acquis à la cause des Trèfles. Un pur choc, qui sera serré une mi-temps, puisque Jayson Tatum est trop fort et va terminer Philly en plantant 51 points ! Les Sixers sont en vacances, les Celtics joueront la finale de Conférence Est face au Heat.

Les stats, c’est par ici !

D’un côté, un projet qui a déjà connu la situation la saison passée, face aux Bucks, et qui a réussi avec brio à passer à l’étape suivante. De l’autre ? un projet qui doit prouver qu’il n’est pas voué à un nouvel échec. Et dès l’entame de ce match à l’enjeu capital, les deux équipes montrent qu’elles ont saisi la gravité de la situation. Celtics dans un premier temps, mais surtout Sixers. Les hommes d’un Doc Rivers peu en réussite lors des Game 7 prennent rapidement les devants grâce à Joel Embiid et PJ Tucker. Alors qu’il n’avait pas marqué plus de 9 points sur un match depuis le début des Playoffs, il cumulait déjà 11 pions à la fin des douze premières minutes.

Un facteur X en puissance ? Attendons la suite. Gêné sous le panier – dos au cercle – Embiid prend la décision de jouer face à son défenseur. Un choix payant, car son équipe fait la course en tête. Vous vous souvenez de Jayson Tatum ? Qui déclarait qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde après le Game 6 ? Et bien, il assume plutôt bien. Les tirs sont primés, et si Boston frôle la rupture, il permet aux Verts de garder la tête hors de l’eau.

Petite frayeur, lorsque James Harden décide d’aller curer le nez de Jaylen Brown sur un lay up. Allez, une petite mèche dans le pif pour JB et c’est reparti. Le vrai fait de jeu de cette première période ? La double technique pour George Niang et Jay Brown, après que le premier ait retenu le genou du second lorsqu’il a été projeté sur le banc des Sixers. On parlait d’un début de match sympathique, mais ça tourne très vite au bordélique. Et les Celtics refont discretos leur écart dans ce joyeux bazar. Jayson Tatum est définitivement bouillant, et colle déjà 25 puntos à Philly avant la pause. Boston mène 55-52, et un deuxième acte fou ?

Un deuxième acte… qui voit surtout se poursuivre la furia inimaginable de Tatum. La grande tige des Jay Bros enchaîne les ficelles avec une facilité qui se trouve quelque part entre l’insolence et le grandiose. Grâce à lui, les Celtics se font la malle et prennent quinze points d’avance, la salle est prête à exploser tandis que les Sixers accusent le coup. La tendance est clairement en faveur des Trèfles. L’écart est désormais de 15 points, ça pue le sapin pour Philadelphie. Al Horford détruit Joel Embiid en défense, Jaylen Brown profite de la chaleur de son frangin de maillot pour faire aussi brûler la ficelle. Quand elle joue comme ça, cette équipe de Beantown est tout bonnement terrifiante.

La bande de Joel Embiid est K.O. debout. Doc Rivers fait des dessins de soleil sur sa plaquette sans doute, car aucune solution tactique n’est donnée à ses joueurs. Le grand absent du soir ? James Harden. Brique, parpaing, courant d’air, vous saisissez le registre, c’est loin d’être flamboyant. Le troisième quart-temps se termine sur le score de 33-10 en faveur des locaux. Désolé, mais la rencontre est pliée. La seule raison de rester devant la télé ? Regarder Jayson Tatum claquer ses points pour atteindre les 51 à la fin du match… record de points dans un Game 7 battu !

51 points pour Jayson Tatum ce soir. Game 7 monster performance. pic.twitter.com/IpzW6KrA10 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

À Philadelphie, l’été s’annonce turbulent. Le “Process” vient de subir un échec cuisant et surtout humiliant. Il y fort à parier que beaucoup de choses changeront d’ici octobre prochain. Après la stupeur, les conséquences. Les Celtics filent eux en finale de Conférence Est, où ils retrouveront le Heat, pour la troisième fois en quatre saisons. Félicitations messieurs !