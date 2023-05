Le match aura duré 24 minutes. Des Sixers qui dominent tout d’abord les débats, puis George Niang qui titille l’ennemi sans avoir à ce moment-là qu’il vient de réveiller un monstre. Une mi-temps et 24 minutes de jeu plus tard on terminait la soirée sur une turbo-branlée, et voilà donc les Sixers en vacances à la même date que… chaque année ou presque depuis six saisons.

Oui Nestor ? C’est Doc, oui, le mec du basket c’est ça. Tu me mettras ma chambre habituelle s’il te plait ? La date d’arrivée ? Euh… je sais plus exactement, comme chaque année je crois, oui voilà, 17 mai c’est ça.

Ceci n’est pas la conversation entre le coach des Sixers et le responsable de l’hôtel Beau Rivage de Gruissan-Plage… mais ce pourrait l’être. Pourquoi ? Parce que depuis six saisons, trois sous les ordres de Brett Brown et trois sous ceux de Doc Rivers, six saisons jouées avec Joel Embiid au poste de pivot, la franchise de Pennsylvanie a donc échoué… cinq fois au même étage, cette satanée demi-finale de Conférence.

Il y a malgré tout des différences notables entre tous ces échecs, sortis du fait… que ce ne sont pas des victoires.

Un choke monumental face aux Hawks en 2021 à cause – entre autres – de ce zinzin de Ben Simmons, le traumatisme du shoot de Kawhi Leonard en 2019, et donc cette défaite de 2023, qui n’a finalement de honteux que cette avance de 3-2 gâchée, cette fin de match 6 abandonnée et cette deuxième mi-temps en enfer lors du Game 7. Pas forcément l’élimination la moins logique du lot donc, mais c’est plus cette loi des séries qui dérange aujourd’hui et qui nous fait dire qu’il est peut-être temps de repenser le projet du sol au plafond à Philly.

Car c’est officiel, les Sixers et la saison 2022-23 c’est terminé, et chacun va pouvoir vaquer à ses occupations. On sait par exemple dans quel genre d’établissement vous pourrez retrouver James Harden dans les prochaines semaines, et quelque chose nous dit qu’on n’y entendra pas là-bas les sons de gospel envoyés la semaine dernière par son coach. Joel Embiid ? Un mariage à préparer, et un Vincent Collet à appeler. Chiche ? Sur ce, bonnes vacances les losers.