Joel Embiid était face à son destin ce soir. Un Game 7, fraichement auréolé d’un titre de MVP. L’occasion de montrer à la planète basket que son statut n’était pas usurpé, qu’il était bien le meilleur basketteur du monde actuellement. Il a pourtant échoué, mis sous les verrous par une défense juste monstrueuse des Celtics.

On en attendait beaucoup. Et nous avions raison. Joel Embiid a sans doute joué le meilleur basket de sa vie cette saison. Un long périple de plusieurs mois, ponctué par deux dernières trentaines de feu à un niveau tout bonnement hallucinant. De quoi parfaitement lancer les Playoffs, malgré une blessure qui l’écartera des terrains pendant une semaine et demi. Contre les Celtics, il a alterné entre le bon et le moins bon. Mais heureusement (?) pour lui, la mémoire humaine ne tend qu’à garder les grands moments.

Et ce soir, c’était bien ce genre de grand moment. Un match décisif, pour sa carrière, pour son équipe. Un match dans lequel il a d’abord bien tiré son épingle du jeu, avant de très vite chuter face à la rigueur défensive de ses adversaires. L’apport global ? 15 points, 8 rebonds, 2 contres à 5/18 au tir. Un nom ? Al Horford. Envoyé au mastic sur le MVP, le vétéran de Boston n’a fait qu’une bouchée du pivot. D’abord en lui rendant la vie impossible sous le panier, puis en l’écartant au large et en tirant pleinement parti de la lenteur d’exécution de Jojo pour lui faire prendre des tirs trop compliqués.

Que penser de cette performance ? Qu’il ne s’agit pas d’un échec total. Certes, Joel Embiid n’a pas été à la hauteur de son statut. C’est indéniable et nous ne nous ferons pas les avocats du diable. Pour autant, il faut également regarder du côté de son banc, qui n’a jamais su lui trouver la moindre solution alors que les Celtics étaient en train d’en faire de la charpie. La saison se termine tristement, par un match que l’on retiendra, mais pour les mauvaises raisons. Place désormais à un été qui s’annonce plein d’incertitudes, notamment sur le plan collectif. Une sale récompense qu’on aurait bien souhaité rester très loin de Jojo… mais c’est le jeu.

