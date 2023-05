Injouable, Jayson Tatum vient donc de claquer 51 points dans un match 7 stratosphérique face aux Sixers. En guide suprême des Celtics, Tatum a emmené toute sa franchise en Finales de Conférence en battant au passage le record de points inscrits dans match 7. Performance légendaire. Littéralement.

“Je le dis humblement… je suis l’un des meilleurs joueurs du monde” – Jayson Tatum à la sortie du match 6

C’est ce que l’on appelle assumer ses paroles. Dans la zone tout au long de la rencontre, Jayson Tatum a pulvérisé les Sixers avec une performance légendaire dans un match 7 : 51 points, 13 rebonds et 5 passes à 17/28 au tir dont 6/10 du parking. Le record de points dans un Game 7 de Stephen Curry aura tenu 15 jours. STRATOSPHÉRIQUE.

Jayson Tatum avait pris la fâcheuse habitude de mal démarrer ses rencontres face à Philly. Ce soir pour le match 7 face aux Sixers, le conducteur du bus des Celtics est enfin arrivé à l’heure et était d’entrée de jeu au rupteur. Le garçon se met bien en chauffe dans le premier quart-temps sans faire non plus de grosses étincelles, on sent que l’adresse est là, mais la pression défensive des Sixers le limite dans sa domination. Les Celtics peinent d’ailleurs à passer la barre des 25 unités dans le premier acte.

Boston a droit à un bon Jayson Tatum en premier quart, ce qui est assez exceptionnel quand on voit ses matchs récents. Brogdon et White c’est pas jojo pour le moment. Adresse collective affreuse, souvent issue d’un mouvement de balle fantôme. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Mais Tatum, contrairement à certains autres joueurs sur le terrain (notamment un gros barbu) a bien compris qu’il s’agissait d’un Game 7. Il active alors le mode injouable et devient la (quasi) seule option offensive des Celtics dans le deuxième quart-temps. Tout passe par lui et il fait la totale à une défense des Sixers qui, à ce moment là du match, s’accroche encore très bien. Drive, step-back à trois points, tout y passe et JT porte son équipe et lui permet même de mener de 3 points à la mi-temps avec la sensation qu’il ne peut rien lui arriver. Le bonhomme transforme tous les ballons qu’il touche en or, 25 points à la mi-temps et ce n’est que le début d’un chantier pharaonique pour le nouveau roi du Massachusetts.

“Je m’occupe de tout tu s’occupes de rien…”

Le troisième quart-temps est (encore) estampillé Tatum tant le garçon surnage. Le mec joue tout seul, ou presque, mais personne ne peut le garder. Il est juste dans la zone. Même face à Embiid, JT se permet un trois point sur la truffe du MVP. Culotté mais fantastique. Boston enterre Philly et Tatum est le fossoyeur.

Alexa, joue « alors on danse »pic.twitter.com/W21jNKIGKb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Ça ne s’arrête jamais, ficelles sur ficelles, on se croirait dans un club interdit aux mineurs ou dans la boulangerie du coin à 6h du matin avant l’ouverture. Rien ne peut arrêter Tatum qui est en mission pour rejoindre le Heat en finales de conférence.

Le garçon terminera le travail en portant l’estocade sur une équipe des Sixers qui faisait franchement de la peine à voir pendant une bonne heure. De près, de loin, entre les deux, JT avait dans le viseur la barre des 50 et donc le record de Stephen Curry établi deux semaines plus tôt face aux Kings. Et ce que roi veut, roi obtient. Grâce à une dernière bombe JT dépassait Baby Face d’une unité et battait donc le record de points dans un match 7 de Playoffs. Soirée de rêve.

51 points pour Jayson Tatum ce soir. Game 7 monster performance. pic.twitter.com/IpzW6KrA10 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Performance légendaire à un moment clé de la saison de sa franchise, c’est à cela que l’on différencie les bons joueurs des grands joueurs. Ce soir Jayson Tatum a été IMMENSE et il peut le dire, même de manière pas très humble : “il est l’un des meilleurs joueurs du monde”. Monstre.