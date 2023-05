Qualifié depuis vendredi soir, le Heat attendait son adversaire pour les Finales de Conférence Est. Miami est désormais fixé : ce sera Boston, large vainqueur des Sixers dans le Game 7 de ce dimanche soir.

Celtics – Heat, voilà l’affiche qui animera nos nuits à l’Est lors des deux prochaines semaines.

Dos au mur après sa défaite du Game 5 à la maison, Boston a réussi à renverser le scénario de la série, arrachant d’abord une victoire sur le parquet des Sixers dans la sixième rencontre, avant d’atomiser Philadelphie sur le parquet du TD Garden sous l’impulsion d’un gigantesque Jayson Tatum.

Les Celtics retrouvent ainsi Miami en finale de conf’ pour la troisième fois en quatre saisons, après leur affrontement dans la bulle d’Orlando en 2020 puis celui de l’an passé. Pour rappel, le Heat a éliminé coup sur coup Milwaukee (4-1) et New York (4-2) pour valider son ticket dans le dernier carré de ces Playoffs 2023, et espère désormais prendre sa revanche sur Boston suite à la défaite de 2022 en sept matchs.

Contrairement à l’an dernier, Boston aura l’avantage du terrain dans la série. Cette dernière va commencer au TD Garden dans la nuit de mercredi à jeudi, et les matchs se joueront ensuite tous les deux jours à 2h30 du matin jusqu’au 29 mai en cas de Game 7.