Sur une action en apparence anodine, un léger accrochage a alors eu lieu entre Jaylen Brown et Georges Niang. Un épiphénomène qui a eu le don de réveiller les Celtics, mais aussi le TD Garden. La prochaine fois Georges, garde les mains dans tes poches.

Pour ceux qui avaient un œil sur les enquêtes de Morse diffusé sur France 3 (oh les vieux là) en même temps que le match 7 entre Boston et Philadelphie, vous avez donc sûrement loupé cet accrochage entre Jaylen Brown et Georges Niang :

Jaylen Brown and Georges Niang were both given a technical foul after Niang appeared to grab Brown’s leg from the bench. pic.twitter.com/rBwelUVROZ — ESPN (@espn) May 14, 2023

On est alors dans un moment où Philly a le dessus sur cette équipe de Boston qui peine encore à trouver son rythme. Cette altercation, dans le milieu du deuxième quart-temps va totalement remettre Boston dans la rencontre.

Une action qui aurait totalement pu passer inaperçue si Jaylen Brown ne s’était pas retourné et si Scott Foster n’avait pas accouru comme si il venait d’y avoir la bagarre du siècle. Certes. Mais ce fait de jeu, couronné finalement d’une double technique, a eu la capacité à réveiller tout Boston. D’autant plus que dans l’histoire le vengeur masqué du Massachusetts n’y est pas pour grand chose et se mange quand même la même sentence que Georgio les mains baladeuses. Autant dire que ça a du gueuler dans les chaumières bostoniennes.

Comment tu peux dire « faute technique pour propos non nécessaires de Jaylen Brown » le mec se fait choper le genou tu veux qu’il dise quoi mdr merci frérot t’es le best ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2023

Derrière, Boston reviendra bien plus dur, bien plus investi et remettra illico beaucoup de gomme sur le parquet pour enfin rentrer dans l’intensité demandée par un match 7. La suite de la rencontre, on la connaît. Tatum cuisine les Sixers toute la partie et Boston l’emporte largement 112-88. Dire que cette action a été le tournant du match ? Non, il ne faut pas pousser non plus. Mais penser qu’elle a pu remettre, à ce moment là, Boston totalement dans la partie ? Oui totalement.

Comme quoi dans la vie, il faut savoir rester à sa place, les mains dans ses poches. Compris Georges ?