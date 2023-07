La relation entre James Harden et Daryl Morey serait “fracturée”

N’obtenant pas le contrat longue durée qu’il recherche de la part des Sixers, James Harden a demandé son transfert de Philadelphie. Et visiblement, il n’existe aucun scénario dans lequel le Barbu peut changer d’avis. Sa relation avec le manager général des Sixers Daryl Morey serait en effet “fracturée”.

Pendant longtemps, James Harden et Daryl Morey vivaient le grand amour. L’arrière star et le dirigeant ont passé près d’une décennie ensemble à Houston, le second construisant la franchise texane autour des talents du premier. Ensuite, Morey a fait venir Harden de Brooklyn à Philadelphie en échange de Ben Simmons, les deux se serrant fort dans les bras à la descente de l’avion. Que du love ! Mais cette époque est désormais révolue si l’on en croit les dernières infos de Shams Charania.

L’insider de The Athletic a lâché une update sur la situation actuelle à Philadelphie, déclarant que la relation entre Harden et Morey est désormais “fracturée”.

“The relationship between James Harden and Daryl Morey is essentially severed, it’s essentially fractured throughout this process.”

NBA Insider @ShamsCharania has the latest on James Harden. pic.twitter.com/aMhSJ9gDqS

— The Rally (@TheRally) July 17, 2023

“Ce que j’ai appris à Las Vegas (à la Summer League, ndlr.), c’est que la relation entre Daryl Morey et James Harden est coupée, fracturée. Il n’y a plus cette ouverture, cette confiance qu’on a pu voir pendant 692 matchs ensemble à Houston et Philadelphie. Quand James Harden a décidé de prendre sa player option pour demander un transfert, cela est venu d’Harden qui pense que les Sixers n’ont pas l’intention de lui offrir un contrat à long terme en tant qu’agent libre. Il est terriblement frustré par la manière avec laquelle les Sixers ont géré sa potentielle Free Agency.”

Pour rappel, James Harden était en position de devenir agent libre cet été et recherchait un contrat à long terme, chez les Sixers ou potentiellement ailleurs. Mais Daryl Morey a refusé de mettre une telle offre sur la table. N’ayant pas vraiment de concurrent sur le dossier (aucune franchise NBA ne semblait prête à mettre un gros pactole sur Harden cet été), le président des opérations basket de Philly a ainsi vexé le Barbu, qui s’attendait sans doute à plus de considération de la part de son boss, surtout après les sacrifices financiers qu’il a réalisés à l’intersaison 2022 pour permettre notamment la signature de P.J. Tucker. Résultat des courses : Harden a activé sa player option pour demander son transfert dans la foulée.

Comme l’indique Shams Charania, James Harden est un spécialiste quand il s’agit de pourrir une situation pour obtenir un transfert. Il l’a fait à Houston, puis à Brooklyn, et pourrait le faire une nouvelle fois chez les Sixers, surtout au vu de l’état de sa relation avec Daryl Morey. Mais la différence aujourd’hui, c’est que le Barbu entre dans sa dernière année de contrat. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie qu’il doit prouver sa valeur pour obtenir ce gros deal qu’il recherche. N’oublions pas que l’arrière a 33 ans et qu’il a montré de vrais signes de déclin ces dernières saisons, même s’il reste sur une campagne très solide (21 points, 6 rebonds, presque 11 passes de moyenne) dans son rôle de meneur des Sixers. Bafouer volontairement son basket ne semble donc pas vraiment représenter le bon plan pour lui.

James Harden wants to be traded and wants to go to the Clippers, per @ShamsCharania

PG x Kawhi x Harden x Westbrook… who says no? 👀 pic.twitter.com/jgnVbhNfIz

— NBA Retweet (@RTNBA) July 17, 2023

Alors, comment ce dossier va-t-il évoluer ? On connaissait déjà les intentions d’Harden de quitter Philly pour les Clippers, on a appris aussi que les Sixers envisageaient de le garder malgré tout. Mais on ne pensait pas forcément que la relation entre Harden et Morey était devenue si froide en si peu de temps.

Vivement le prochain épisode.

