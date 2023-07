Sélectionné en deuxième position de la Draft 2023 juste derrière Victor Wembanyama, le rookie des Hornets Brandon Miller n’a pas dû attendre longtemps pour affronter le phénomène français. Dès le premier match de la Summer League de Las Vegas, les deux jeunots se sont affrontés, et Miller n’a pas oublié…

Victor Wembanyama a connu des débuts compliqués lors de son premier match de Summer League face à Charlotte, mais il a tout de même fait forte impression auprès de la pépite des Hornets Brandon Miller.

Récemment invité sur le podcast de Paul George, le numéro 2 de la Draft NBA 2023 s’est exprimé sur son affrontement face à Wemby.

“Sur chaque écran, ils switchaient avec leurs big men. Je n’arrive pas vraiment à expliquer ça. Mais Victor, ce n’est pas vraiment un intérieur. Il est comme un animal. Il n’a pas vraiment de position (sur le terrain, ndlr). C’est bizarre.”

Quand Brandon Miller dit ça, la première action qui nous vient en tête est celle où Victor Wembanyama a bâché le rookie des Hornets sur… une tentative à 3-points en fin de possession.

Number one overall pick Victor Wembanyama block number two overall pick Brandon Miller pic.twitter.com/TtVAQG9SaO

— SM (@man_uploads) July 8, 2023

Une action symbolique de la capacité de Victor Wembanyama à switcher sur des extérieurs pour défendre dans le périmètre.

À plusieurs reprises lors de son premier match de Summer League, Wemby a défendu sur Brandon Miller, et avec efficacité. L’envergure du phénomène français représente évidemment une arme atomique en défense, surtout lorsqu’elle est associée à une mobilité exceptionnelle pour un joueur de 2m24. Alors certes, face à des arrières/ailiers plus musclés et plus puissants que Miller, Wemby pourrait se faire bouger dans un premier temps en NBA, mais son impact défensif se fera immédiatement ressentir d’une manière ou d’une autre.

“Il fait 2m28, franchement. C’était fun de le voir relever ce défi, de défendre face à moi. Cela montre beaucoup de cœur de sa part et qui il est. Il aura une belle carrière en NBA, et je pense que c’est un bon joueur aussi en dehors des terrains. Il veut tout apprendre.” – Brandon Miller

Victor Wembanyama et Brandon Miller se retrouveront à deux reprises durant la prochaine saison régulière. Et quelque chose nous dit que le second flippe déjà à l’idée de recroiser le chemin du premier…

___________

Source texte : Podcast P with Paul George

PG: "How do you define matching up [with Wemby?]"

Miller: "They kept switching with big men, so I couldn't really explain what this is. Big-to-big switch? But Victor is not a big. He's like an animal. Ain't no position for him." (via Podcast P with Paul George) pic.twitter.com/qQwtGzGivv

— Josh Paredes (@Josh810) July 17, 2023