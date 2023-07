À bientôt un mois de la Coupe du Monde de basket, les différentes sélections commencent à dévoiler leur groupe pour la compétition. La République dominicaine n’a pas encore présenté le sien, mais le président de la Fédération vient de faire une annonce majeure : il y a de fortes chances que Karl-Anthony Towns soit de la partie.

De passage sur l’émission de radio Diamante Deportivo, le président de la Fédération de République dominicaine de basket Rafael Uribe s’est exprimé sur les prochains matchs de l’équipe nationale. À la question de la participation de Karl-Anthony Towns à la Coupe du Monde, il a répondu qu’il y avait 90% de chances que la star des Wolves soit présente en Asie dans un mois.

“Il y a un intérêt mutuel [entre le joueur et la fédération] et nous échangeons au téléphone tous les jours” Rafael Uribe au micro de Diamante Deportivo (via Basket News).