La Coupe du Monde 2023 approche, et les équipes commencent à révéler leur roster. Après la France, l’Espagne et les Etats-Unis, c’est au tour du Canada de présenter son groupe pour préparer l’évènement. Certains noms risquent de vous dire quelque chose !

Futur adversaire de l’Equipe de France en phase de poules, le Canada vient d’annoncer son effectif élargi de 18 joueurs pour préparer la Coupe du Monde, qui commence le 25 août prochain. En tant que fan de NBA, pas besoin d’étudier la liste très longtemps pour trouver des noms que l’on connaît.

Jamal Murray, Shai Gilgeous-Alexander et R.J. Barrett seront tous présents au camp d’entraînement, tout comme Dillon Brooks, Luguentz Dort, Kelly Olynyk, Cory Joseph, Nickel Alexander-Walker (cousin de Shai), Oshae Brissett ou encore Dwight Powell. À noter la présence de Zach Edey, récemment élu joueur de l’année en NCAA du haut de ses 2m24. On peut aussi remarquer l’absence d’Andrew Wiggins, qui ne fait pas de la sélection sa priorité.

They are coming. For one goal. 🔥.#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/1ubelNnxcW

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 13, 2023

Le training camp débutera le 1er août à Toronto pour les Canadiens. Ils s’entraîneront pendant plusieurs semaines sous les ordres de Jordi Fernandez, qui a pris la place de Nick Nurse, avant de réduire le groupe à 12 joueurs et de s’envoler pour l’Indonésie, où ils disputeront leur phase de poules. Team Canada sera opposée au Liban, à la Lettonie et… à la France ! Un adversaire de taille pour les Bleus, qui devront faire primer l’expérience FIBA pour surpasser ce roster canadien bourré de talent.

Le Groupe de la France au Mondial 2023 :

France 🇫🇷

Canada 🇨🇦

Lettonie 🇱🇻

Liban 🇱🇧

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2023

Actuellement 15e nation du classement FIBA, le Canada peine à faire sa place parmi les grandes nations du basket. Ces dernières années, il n’a pas fait mieux qu’une médaille de bronze à la FIBA AmeriCup et une médaille d’argent aux Pan American Games, à chaque fois en 2015. Son meilleur résultat en Coupe du Monde ? Une 6e place en 1978 et 1982. Mais cette année, les Canadiens arrivent avec de grandes ambitions et les moyens de les réaliser grâce à un effectif très solide sur le papier. Reste à voir si la mayonnaise concoctée par Jordi Fernandez prendra et si cette équipe atteindra le potentiel qu’on voit en elle.

Le groupe du Canada pour la Coupe du Monde commence à prendre forme, et le moins qu’on puisse dire c’est que ça en jette ! Le backcourt Jamal Murray – Shai Gilgeous-Alexander nous fait déjà saliver… et nous fait même un peu peur. Rendez-vous le 25 août pour le match entre les Canadiens et nos Bleus !

Source texte : FIBA