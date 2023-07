Championne du Monde et d’Europe en titre, l’Espagne arrive au Mondial 2023 avec (comme toujours) de grandes ambitions et encore une équipe très compétitive. Sergio Scariolo a annoncé un premier roster de 16 noms pour la compétition. Quatre joueurs devront être retirés de la liste avant le début de la Coupe du Monde.

Malgré l’absence de plusieurs cadres, la Roja n’avait pas tremblé pour remporter le dernier EuroBasket en septembre dernier. Pour cet été, la donne sera un poil différente car nos voisins ibériques vont retrouver plusieurs de leurs joueurs majeurs. De quoi imaginer l’Espagne conserver son titre après celui de 2019 ?

𝗥𝗨𝗡 𝗜𝗧 𝗕𝗔𝗖𝗞 🇪🇸

Reigning World Cup champs put up a star-studded extended roster 🔥

Will Spain go all the way again? 🏆#FIBAWC x #WinForEspana pic.twitter.com/M15gcyjf6F

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 5, 2023

Dans ce roster élargi, on retrouve en toute logique plusieurs des membres de l’équipe victorieuse à l’EuroBasket. Le cauchemar des fans tricolores, Rudy Fernandez, sera encore présent malgré ses 38 printemps. Les précieux frères Hernangomez seront aussi du voyage. On notera qu’à l’inverse de l’Euro, l’Espagne pourra compter sur le retour de plusieurs légendes de la sélection comme Ricky Rubio et Sergio Llull. À l’intérieur, Victor Claver fait aussi son retour.

Le seul petit bémol dans cette liste est l’absence de Lorenzo Brown. Naturalisé pour l’EuroBasket et brillant dans la compétition, au point d’être nommé dans le meilleur cinq du tournoi, le guard est blessé et ne pourra donc pas aidé sa nouvelle patrie à conserver son titre mondial. Sur les réseaux sociaux, il a néanmoins ouvert la porte à un retour dans le groupe pour les JO 2024 à Paris.

Pour rappel, la Roja se trouve dans le groupe G avec la Côte d’Ivoire, le Brésil et l’Iran.