Auteur d’une saison en demi-teinte du côté de Golden State et à la ramasse en Playoffs, Jordan Poole a été la cible de nombreuses critiques de la part des médias et des fans cette année. Le comportement du jeune arrière aurait même eu tendance à frustrer certains de ses coéquipiers, et pas n’importe lesquels.

La saison 2022-23 de Jordan Poole a démarré par une patate de Draymond Green en pleine tronche, avant de se terminer par un transfert aux Wizards. Et entre-temps, ce n’était pas tout rose non plus, loin de là.

On a rapidement compris que Draymond n’était pas le plus grand fan de Poole, mais visiblement il n’était pas le seul parmi les cadres de l’équipe, même si c’était moins flagrant. Le journaliste chez The Ringer Logan Murdock, qui a couvert les Warriors pendant plusieurs années, s’est notamment exprimé sur ce sujet dans The Bill Simmons Podcast (via le New York Post) :

“Tous les cadres avaient un problème avec Jordan Poole, que ce soit Klay Thompson qui disait ironiquement qu’il ne faisait pas assez de passes et prenait trop de tirs, ou Draymond qui voyait Jordan Poole comme le gars qu’il a frappé, et cela lui a fait perdre sa voix dans le vestiaire à cause de ce qu’il s’est passé.”

Tout au long de la saison, Poole n’a en effet pas semblé adhérer au discours des vétérans qui évoluaient autour de lui. Sur plusieurs séquences, on l’a vu éviter voire repousser ses coéquipiers venus lui parler, comme sur cette vidéo où il ignore Draymond Green avant d’être repris par Stephen Curry. Un comportement assez condamnable pour un jeune joueur qui a encore beaucoup de choses à apprendre, surtout aux côtés de légendes telles que Steph, Klay et Draymond.

Never forget when Curry checked on Poole for shoving Draymond: “That isn’t gonna f*cking help”😂😂 pic.twitter.com/OMM1BhZ47X

— LegendZ (@legendz_nba) June 22, 2023

Au-delà ces histoires extra-sportives, les performances de Poole cette saison ne l’ont pas aidé à se faire bien voir au sein du vestiaire de Golden State. S’il s’est affirmé comme un des meilleurs scoreurs de la Ligue en sortie de banc avec une moyenne de plus de 20 points par match, tout n’est pas joli sur sa ligne de stats : 43% au tir dont 33,6% en sortie de banc, c’est un peu léger. Ajoutez à cela 3 turnovers par rencontre, des choix parfois discutables, une défense parfois horrible et des Playoffs cataclysmiques, et vous obtenez un joueur frustrant dont le contrat à 128 millions de dollars sur 4 ans – signé juste après l’épisode Draymond – fait tiquer.

Cette saison compliquée en tous points a finalement coûté sa place dans l’État Doré à Jordan Poole. Dans une volonté d’assainir leur vestiaire et leurs finances, les Warriors ont en effet décidé de l’envoyer à Washington en échange de Chris Paul. Nul doute que les tensions avec les cadres de l’équipe ne sont pas pour rien dans ce transfert. Et pour fêter le départ de son punching-ball préféré, Draymond Green n’a pas manqué de lui envoyer une petite pique. On vous laisse regarder.

Draymond laughing at the Wizards when building a team and not picking Poole is crazy💀💀 pic.twitter.com/RCTVTL2RnN

— MichSt Country (@CountryMichSt) June 30, 2023

Quand les patrons ne sont pas contents, ce sont eux qui ont le dernier mot. Jordan Poole l’a expérimenté, puisqu’il est désormais à l’autre bout des États-Unis. On espère le voir rebondir du côté de Washington, où il aura à coup sûr moins de pression.

__________

Source texte : The Ringer (via le New York Post)