Draymond Green s’en “fiche des Rockets”, mais les Warriors plus que jamais en danger

Les Golden State Warriors se sont inclinés sur le fil à Minnesota ce dimanche, et ne parviennent pas à sortir de leur mauvaise dynamique. Alors que Houston remonte comme une fusée depuis quinze jours, la 10è place des Dubs est plus que jamais menacée.

Les Warriors n’ont plus de marge. Avec 6 défaites lors des 10 derniers matchs, l’espoir de dépasser les Lakers, voire même d’essayer d’accrocher les places 8 et 7 de la Conférence Ouest, s’est envolé. Pire, les Rockets – un temps considérés hors de la course au Play-In – sont dans une superbe série de 8 victoires d’affilée.

Il n’y a plus qu’un match d’écart entre les deux équipes, et le momentum est clairement du côté du Texas. Tous les signes commencent à pointer vers une fin de saison prématurée dans la baie d’Oakland. Pour autant, interrogé sur son point de vue à propos de ces deux dynamiques, Draymond Green a répondu d’un ton agacé.

“Je me fiche complètement des Rockets”

La frustration est palpable et la traduction est polie. Mais quoi que Draymond puisse en dire, les Dubs ont toutes les raisons du monde de se préoccuper des Rockets, voire même de craindre leur état de forme. En dehors du top 10 de la conférence, aucune possibilité de se battre pour décrocher un ticket pour la postseason. C’est un aller simple pour Cancun et un rendez-vous en 2024-25.

L’ancien défenseur de l’année s’est également livré sur les récentes difficultés des siens :

“On perd beaucoup de matchs qu’on devrait gagner. Dans cette ligue, tu dois gagner les matchs que t’es censé gagner et voler quelques uns des matchs que t’es censé perdre. Mais si tu ne gagnes même pas ceux que que t’es censé gagner, alors l’année s’annonce longue.”

Preuve en est, selon NBC Sports, les Warriors ont perdu 13 matchs alors qu’ils menaient d’au moins 12 points cette saison. Avec les Spurs, c’est le plus haut total de la ligue en termes de lead gâchés.

Green a aussi longuement insisté sur les problèmes de communication en défense, créant trop de défaillances et grandement responsables selon lui de la défaite face au Wolves. Golden State a le 18è rating défensif cette année, loin de ses standards d’il y a deux saisons seulement (2è, et champions NBA en 2021-22).

Les cinq prochains matchs des Warriors :

Déplacement à Miami (7è de l’est)

Déplacement à Orlando (5è de l’est)

Déplacement à Charlotte (13è de l’est)

Déplacement à San Antonio (15è de l’ouest)

Réception de Dallas (8è de l’ouest)

Après un gros road-trip à l’est et la rencontre face à Luka Doncic & co, le groupe de Steve Kerr enchaînera avec un déplacement… à Houston, chez les Rockets. Autrement dit, ça va être CHAUD-CHAUD.

D’ici-là, les Dubs se doivent de maintenir le petit match d’avance qui les séparent des fusées, sous peine de se retrouver dans une situation terrible mi-avril. Ce qui ne manquerait pas de lancer un paquet de grosses questions à propos de l’avenir.

