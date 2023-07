Entre une triste 9è place à l’Est et des rumeurs de transferts dans tous les sens, la saison a été mouvementée chez les Raptors. Une instabilité remarquée de l’extérieur, qui l’était tout autant à l’intérieur selon certaines sources. Ça a déjà pas mal bougé à Toronto, mais c’est quoi la suite au pays des caribous ?

Départ de Nick Nurse, départ de Fred VanVleet, situation instable de Pascal Siakam, en bref, c’est un joyeux bazar à Toronto. On s’en doutait un peu au vu des résultats de la saison passée et des nombreux changements survenus ces dernières semaines, maintenant on en est sûrs : y’a de la tension dans l’air en Ontario. C’est Michael Grange, journaliste pour SportsNet à Toronto, qui confirme les doutes autour de l’ambiance chez les Raptors dans son dernier gros point sur la situation de la franchise :

“C’est une équipe où les vétérans – VanVleet et Siakam en particulier – étaient très frustrés par les jeunes joueurs du roster, et VanVleet le leur a fait savoir. C’est quelque chose que le groupe de jeunes n’a pas du tout apprécié. Nick Nurse n’a pas été capable de resserrer les liens […].” – Michael Grange au sujet des Raptors 2022-23

Ces tensions n’ont pas uniquement pourri la saison des Dinos, elles continuent de leur compliquer la tâche cet été. Alors que Nurse et son staff ont laissé leur place sur le banc à l’équipe de Darko Rajakovic, l’entraîneur serbe se retrouve face à une situation pas facile. Son roster reste encore talentueux et assez complet avec de la qualité sur les différentes lignes : Pascal Siakam, O.G. Anunoby, Scottie Barnes, Gary Trent Jr…, mais cet effectif pourrait ressembler à tout autre chose à l’entame de la saison à venir.

En froid avec une partie de l’effectif, en fin de contrat dans un an, et abandonné par son compère Fredo, Pascal Siakam peut-il quitter le navire ? Il n’aurait en tout cas pas de mal à trouver preneur puisque les Hawks seraient apparemment très chauds sur lui. Se séparer de Pascalou pourrait permettre à Toronto d’être fixé et de partir sur une reconstruction mais son contrat expirant devrait limiter l’intérêt des potentiels trades (à moins de trouver un accord en amont sur une future prolongation). L’intéressé lui ne semble pas vouloir quitter le Canada, mais ça c’est une info datant du 23 juin, donc avant le départ de FVV, autrement dit une info à prendre avec des pincettes.

Comme Spicy P, Anunoby est un habitué des rumeurs de transfert. En constante progression depuis son arrivée dans la Ligue, le Britannique semble vouloir passer un nouveau cap qui rimerait avec plus de responsabilités offensives. À Toronto ou ailleurs, ce n’est pas à lui de décider, mais un joueur pas satisfait de son rôle est un joueur qui peut vite se mettre à bouder. Là encore, comme son leader, O.G. arrive en fin de contrat dans douze mois (avec une player option en 2024-25), ce qui peut limiter la contrepartie en cas de transfert. Un trade au rabais ? Pas de trade du tout mais un départ contre nada ? Un gros contrat et des responsabilités en attaque ? Casse-tête de la taille du Canada, et c’est le deuxième plus gros pays au monde hein.

Alors que le projet à Jurassic Park semble de plus en plus instable, notamment autour des deux leaders actuels de l’effectif, ne serait-il pas temps de vraiment passer à la prochaine étape ? Celle-ci pourrait d’ailleurs s’appeler “projet Scottie Barnes.” Pas forcément convaincant à 200% durant sa saison sophomore, le Rookie de l’Année 2022 pourrait profiter du départ de Fred VanVleet pour prendre les rênes du ball handling chez les Raptors. Coach rookie en NBA – avec une grosse expérience d’assistant -, Rajakovic pourrait apprécier le fait d’entamer son projet en partant d’une feuille quasi-blanche, surtout après les embrouilles de la saison passée.

Au final, c’est le boss qui va décider au milieu de ce beau bordel. Il s’appelle Masai Ujiri, et on lit en lui comme dans un livre fermé. Ça marche pas trop du coup…

Source texte : SportsNet