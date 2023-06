Pascal Siakam n’a aucune envie de quitter les Raptors

Malgré les rumeurs autour d’un possible rebuild à Toronto et les nombreuses équipes intéressées par ses services, Pascal Siakam n’aurait aucune intention de quitter les Raptors. Le Camerounais entend bien continuer à défendre les couleurs de sa franchise de toujours.

Blazers, Hawks, Kings, pour ne citer qu’elles. Plusieurs équipes flairent la bonne affaire Pascal Siakam depuis quelques semaines. Rien de bien étonnant à ça en même temps. L’ailier-fort n’a plus qu’un an de contrat et si les Raptors anticipent une reconstruction, c’est l’été idéal pour passer à l’attaque et récupérer un joueur calibre All-Star (24,2 points, 7,8 rebonds, 5,8 passes en 2022-23). Malgré tout, il faudra convaincre Toronto avec la bonne offre mais plus important encore, convaincre le joueur lui-même !

Comment ça convaincre le joueur ? On ne parle pas d’un agent libre ici. Certes, mais selon Chris Haynes de Bleacher Report, Siakam souhaiterait rester dans l’Ontario et dans le cas où il serait échangé dans les prochaines semaines, il ne serait pas chaud pour prolonger avec sa nouvelle équipe.

There’s growing sentiment Toronto star Pascal Siakam — who’s on an expiring deal — would not re-sign with a team who attempts to trade for him as his preference is to remain with the Raptors, sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 22, 2023

Voilà de quoi refroidir certains General Managers. Pourquoi investir beaucoup sur un joueur qui pourrait filer libre dans un an ? Il reste évidemment l’idée de faire un all-in sur une année avec Siakam mais ça reste un pari risqué selon la compensation. Les Raptors seront évidemment gourmands pour les offres, les prétendants risquent de calmer le jeu, de quoi imaginer un statu quo et pourquoi pas une prolongation pour le leader des Dinos ?

Avec un Fred VanVleet potentiellement partant cet été, pouvoir conserver un joueur du calibre de Pascal Siakam ne sera pas du luxe pour Darko Rajakovic, le nouveau coach de Toronto. Avec déjà une bague glanée en 2019 avec ses Dinos, Spicy P n’a pas vraiment la pression de devoir partir pour chercher un nouveau titre. L’intérieur se sent bien à la Scotiabank Arena et il entend bien rester fidèle à la franchise canadienne.

Source texte : Bleacher Report